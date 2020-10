El 20% de los jóvenes ha tenido dificultades para continuar sus estudios en el confinamiento

Según el estudio De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento, elaborado por el Centro de Investigaciones Reina Sofía, cerca del 90% de los estudiantes de entre 15 y 29 años continuaron sus clases de forma telemática durante el tiempo que permanecieron cerrados los centros escolares a causa de la pandemia de COVID-19. Pese a ello, uno de cada 5 afirma haber encontrado bastantes dificultades para estudiar telemáticamente.

Este informe señala que el 31’4% no podía concentrarse de forma apropiada en su casa; un 28’9% asegura haber tenido dificultades por la falta de preparación del profesorado para impartir las clases on line; un 24% se enfrentaron a dudas que no pudieron resolver en soledad y hasta un 23’1% señalan que uno de los principales obstáculos para estudiar en el confinamiento fue su estado de ánimo. A pesar de estos inconvenientes, casi el 70% de los jóvenes afirman haber alcanzado todos o casi todos los objetivos del curso académico.

Si nos fijamos en el ámbito laboral, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años estaba trabajando antes de la pandemia y un tercio fue despedido o sufrió un ERTE. De los que mantuvieron su puesto de trabajo, el 58% pasó a hacerlo de forma telemática. En este grupo sólo un 13%, 7 puntos menos que entre los estudiantes, afirma haber encontrado bastantes dificultades para hacer su tarea. El principal problema en este caso ha sido la falta de un espacio adecuado para teletrabajar.

El estudio 'De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento', elaborado por el Centro de Investigaciones Reina Sofía, muestra las dificultades que han tenido muchos jóvenes para proseguir con sus estudios. / CIRS

El teletrabajo se extendió entre el 58% de jóvenes que trabajaban en el momento de comenzar el confinamiento y la educación telemática entre casi un 90% de quienes estudiaban. En ambos entornos, la mayoría de las y los jóvenes afirman haber conseguido cumplir con sus objetivos académicos y laborales. Sin embargo, la clase social ha sido determinante para valorar el nivel de adaptación a los nuevos tiempos. Los jóvenes de las clases altas y medio altas lo han tenido mucho más fácil para estudiar o trabajar desde su casa.