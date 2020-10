¿Cómo cambiará nuestra vida cuando llegue la vacuna contra el COVID-19? Así podremos recuperar la normalidad

La llegada de una vacuna efectiva y segura es el deseo de buena parte de la población mundial. Creen que este antídoto les devolverá la normalidad que la pandemia arrebató. Hay muchas candidatas en fase 3 de ensayo clínico y los investigadores trabajan a destajo para conseguir que lleguen cuanto antes. Pero pese a tener el fármaco como pronto en diciembre, tal y como anunció el Gobierno, ¿cuánto tardará la vacunación? Y la pregunta más cotizada: ¿cómo cambiará nuestra vida con la vacuna?

Todavía hay muchas incógnitas al respecto. Todo depende de que las vacunas cumplan los protocolos de seguridad y puedan empezar a comercializarse y distribuirse por los países que tienen más riesgo de contagios y tasas más elevadas de incidencia. Una vez se tenga el antídoto, habrá que tener en cuenta las dosis, que serán limitadas, y priorizar a qué sectores de la población se vacuna primero.

"En principio, en diciembre es cuando tendríamos ya la vacuna de Oxford, pero no se sabe si será posible. En cualquier caso, no solo se trate de que lleguen vacunas. Sino que la vacunación completa durará un tiempo", explica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García Rojas.

Las fases de la vacunación

Los expertos coinciden en que las dosis de la vacuna serán limitadas cuando se empiece a distribuir, por lo que, durante la primera tanda de vacunación, se inyectará el virus a los sanitarios y otros profesionales que estén más expuestos y puedan ser claros transmisores de la enfermedad. "Los primeros en recibir la vacuna serán sanitarios, porque están más expuestos y si se infectan pueden infectar a muchas personas", comenta el miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Joan Villalbí.

En una segunda fase, se espera que se vacune la población de mayor edad, los sectores más vulnerables que presenten patologías o enfermedades crónicas, y su vida corra peligro si se infectan de coronavirus. "La población vulnerable o los profesionales que también estén más expuestos al virus deberían seguir vacunándose", añade Villalbí.

En una tercera fase y no en un periodo relativamente corto de tiempo, se podrían vacunar las personas de mediana edad y los jóvenes, que aparentemente no tienen tanta gravedad a la hora de contagiarse y los sistemas inmunes están más reforzados. Y, por último, el sector de la población que más tardaría en recibir la dosis serían los niños. "Tiene sentido ir evaluando porque los niños si se infectan no se suelen poner malos, y se vacunarán más tarde. Hasta que podamos vacunarnos todos habrá que esperar más tiempo", asevera el miembro de SESPAS.

Fase 1: Personal sanitario

Fase 2: Población de mayor edad, vulnerable y profesionales expuestos

Fase 3: Población de mediana edad y jóvenes sanos

Fase 4: Niños

¿Cuándo podríamos empezar a vacunarnos?

Los expertos no tienen claro cuando podría llegar este jarabe para aplazar la pandemia y no se atreven a poner una fecha fija para empezar la vacunación. "La vacunación dependerá de las dosis que se tengan y de las características, y según eso lo plausible sería eliminar la faceta más amarga de la enfermedad, que son los ingresos en UCI, fallecimientos, población vulnerable, sanitarios… por ahí podría ir", señala García Rojas.

No hay unanimidad al respecto. Mientras que el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Caylá, indica que diciembre es un horizonte muy temprano para asegurar que habrá vacuna, aunque sugiere que una vez comiencen a llegar dosis masivas de la vacuna, "la población podría estar vacunada en medio año".

"Depende de los ritmos con los que llegue la vacuna, pero posiblemente durante el primer semestre seamos capaces de vacunar a los prioritarios. A lo largo del 2021 estaremos en esa dinámica, pero establecer cuando se vacunará a toda la población no se sabe”, confiesa García Rojas con sinceridad.

Y para Villalbí hablar de 2020 y 2021 es aventurarse demasiado. "Hay varias vacunas en proceso y hasta que no estén no sabemos. Podría llegar en diciembre una vacuna, aunque podría tener resultados no favorables", avisa el epidemiólogo, que calcula principios o mediados de año para vacunar al personal sanitario y población vulnerable y durante 2022 o 2023 el resto de la población. "Estamos hablando de millones y millones de dosis y además con debates complejos entre países por el mercado de la vacuna", cuestiona.

¿Cómo cambiará nuestra vida con la vacuna?

Las ganas de millones de personas por poder recuperar su libertad de movimiento plena, viajar sin restricciones o decir adiós a la mascarilla y a las reuniones sociales reducidas son inmensas. La vacuna promete ser el elixir que devuelva la normalidad de antes de la pandemia, pero lo cierto es que habrá que esperar.

Los epidemiólogos asumen que las restricciones irán desapareciendo gradualmente, teniendo en cuenta un indicador principal: la inmunidad de rebaño. "Hasta que no se consiga una inmunidad de grupo del 60% y así evitar la transmisión del virus, no se podrán relajar las medidas", afirma Joan Caylá.

"Con la vacuna se tiene que garantizar una protección que permita levantar restricciones, pero de momento va a ser pronto", indica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que sugiere que la socialización sería el primer paso para ir flexibilizando las medidas. De la misma manera, Villalbí considera que "es necesario una cobertura de protección alta y que se puedan evitar los contagios para ir levantando las restricciones de contacto social, reuniones familiares y sociales".

"No se va a acabar la mascarilla o la distancia social"

Pero García Rojas recuerda que, aunque se empiece a vacunar a la población de la forma más temprana que sea posible, "no se va a acabar la escenografía de mascarillas, higiene de manos, distancia social o ventilación". "Vamos a tener que vivir con estas medidas durante un cierto tiempo hasta que no consigamos la inmunidad de rebaño", asegura de forma tajante.

Las voces de los expertos son críticas y aunque intenten aportar algo de luz, es evidente que queda pandemia para rato y la mejor vacuna de momento es seguir cumpliendo las medidas anticovid y así evitar la propagación del virus. "La mascarilla o el distanciamos social son la mejor vacuna de momento y, además, son medidas que han venido para quedarse", sentencia el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

"A medida que vayamos teniendo una inmunidad más elevada y el virus no circule tanto, podremos volver a hacer muchas cosas como antes", señala con optimismo Villalbí. Volver a los bares, conciertos, festivales, eventos deportivos con público o disfrutar de la cultura como antes, tendrá que esperar, pero el epidemiólogo da la clave para conseguirlo cuanto antes: "Si no hay tanta transmisión se podrá ir recuperando la normalidad".