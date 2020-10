El ocio infantil lucha por sobrevivir al coronavirus: "Nos han dejado tirados"

"Nos han dejado tirados. Sin ayudas, sin protocolos, sin medidas. Meses sin ingresos y teniendo que pagar lo mismo", lamenta uno de los promotores de un local de ocio infantil que ha tenido que cerrar sus puertas tras cerca de una década de trabajo.

No es buen momento para los parques de bolas, las celebraciones infantiles de cumpleaños y los encuentros de padres en salas cerradas y, a veces, con poca ventilacion. Los espacios cerrados y abarrotados con son lugares señalados por los especialistas como de alto riesgo de contagio de coronavirus. Y las restricciones tanto de movilidad como de reuniones de amigos o familiares hacer que la demanda de este tipo de centros se hunda.

Víctor Domínguez ha facturado en septiembre un 90% menos que hace un año. "No llegas y tienes que estar poniendo dinero de tu bolsillo todo el rato porque si no echas el cierre. Y al final, este es tu trabajo. A mí me gusta mi trabajo. Veo llegar a las familias para celebrar un cumpleaños con los niños y como se van contentas", explica.

Hace 3 años abrió las puertas de 'Happy Planet', un espacio de 130 metros cuadrados en el distrito madrileño de Arganzuela con parque de bolas e infraestructura para que amigos y familiares lo alquilen para sus celebraciones. Licenciado en Ciencias Políticas y con un máster en Recursos Humanos, dejó un buen trabajo en Teléfonica para poner en marcha este proyecto. "Estuve un año entero haciendo estudios de mercado del sector, viendo a la competencia y analizando lo que pondría en marcha hasta que 'Happy Planet' vio la luz", cuenta Víctor que en medio de la tragedia saca algo positivo: "Por fin nos hemos organizado en el sector, antes incluso había desamistades. Ahora nos ayudamos más y hemos puesto en marcha ACOCAM (Asociación de Centros de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid)".

Cartel de la convocatoria de la manifestación. / CADENA SER

La Asociación se constituyó en junio y aglutina 75 empresas y autónomos de la región. "Calculamos que han desaparecido más de 3.000 empresas en nuestro sector en toda España, lo que supone más del 50%. Septiembre ha sido el remate y lo que muchos esperaban como una solución cuando empezasen los colegios, de nuevo con mensajes contradictorios y el aumento de los rebrotes, ha sido todo lo contrario", explica Juan Carlos Nieto, presidente de ACOCAM.

Centros de ocio de toda España se están organizando para formar una Federación Española de Asociaciones. El martes, 27 de octubre, hay convocada una manifestación en Madrid en defensa del sector y para reclamar ayudas.

"¿Por qué no pueden celebrar cumpleaños los mismos grupos burbuja de los colegios"

Víctor, de 'Happy Planet', defiende el derecho a socializar de los niños. "Necesitan estar con sus amigos aparte del colegio, en otros contextos. Celebrar su cumpleaños y subirse al trono. Deben socializar y eso se lo hemos cortado de forma radical. Si hay grupos burbuja en los colegios, ¿por qué no pueden ir a celebrar los mismos un cumpleaños a un local con todas las medidas de seguridad?", pregunta.

A los colegios de la Comunidad de Madrid les tendieron la mano con el ofrecimiento de sus propios espacios "para que no metieran a los niños en barracones de forma innecesaria". Los correos electrónicos enviados por ACOCAM a la Consejería de Educación y a los distritos. Nunca obtuvieron respuesta.

Mensaje de tranquilidad

Desde la Asociación insisten en dar un mensaje de tranquilidad y seguridad a las familias. "Nos hemos adaptado y hemos trabajado mucho para conseguir un ambiente lo más seguro posible, con este virus la seguridad al 100% de que no se produzca un contagio no existe ni en nuestras propias casas. Es más, ahí es donde solemos bajar la guardia En nuestros centros tenemos medidas de acceso: toma de temperatura, lavado de manos, dispensadores de gel. Y medidas de limpieza e higiene de nuestras instalaciones, empleados, mascarillas y distancias social, explica Juan Carlos.

En Madrid los aforos están limitados al 40%. "Hay confusión respecto a la norma de reuniones privadas de 6 personas en la actualidad. Cuando los niños o adultos van a ingerir alimentos y/o bebidas los sentamos en mesas de máximo 6 personas a 1,5 metros de distancia unas de otras, pero al igual que en un bar o en un restaurante no solo hay 6 personas en su interior, sino que se limitan por aforo. Cuando los clientes están en nuestras instalaciones por las zonas comunes, las zonas de juego, tienen que ir con mascarilla obligatoria a partir de 6 años, pero lógicamente puede haber más de 6 personas en nuestros locales", aclara el presidente de ACOCAM.

Hasta un millón de cumpleaños infantiles se han dejado de celebrar en este tiempo, según estima la Asociación. "Los niños están perdiendo una parte muy importante en su desarrollo, asumimos como lógico que el adulto tenga que tener su tiempo de ocio en bares, gimnasios, pero los niños también necesitan jugar con sus amigos y celebrar sus cumpleaños", insiste Juan Carlos.

Los centro de ocio infantil en Andalucía, cerrados desde marzo

Andalucía se ha llevado la peor parte. Sus centros están cerrados desde marzo. Aún no les han dejado abrir. En Mallorca estaban funcionando bien, pero hace un mes las autoridades decretaron su cierre.

En Cataluña se permitió la apertura de los centros que ahora se ven afectados por el cierre de bares y restaurantes. "También les ha tocado a ellos, cosa que no comprenden porque han dejado otros establecimiento abiertos y no han cerrado parques infantiles", se queja Juan Carlos.

Los centro agonizan. Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Canarias, País Vasco funcionan con limitaciones de aforo y otras restricciones.

Víctor ha hecho sus propias cuentas. Va a tirar hasta navidades. Luego verá si merece la pena continuar o debe echar el cierre. "Soy optimisa si no ya habría cerrado. Si hacemos las cosas bien y a la población se le transmite el mensaje de que con cuidado se pueden hacer muchas cosas podemos salir a delante. En cuanto nos han dejado, la gente ha empezado a venir. Se nota el cariño", concluye.