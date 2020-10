Los cuchillos vuelan en Ferrari después del último GP de Portimao, en Portugal. Tras el décimo puesto cosechado por Sebastian Vettel en la carrera del domingo, el piloto no se ha mordido la lengua con una reacción que se ha hecho viral apuntando directamente a su propia escudería: "No sé si soy un completo idiota, me atrevo a dudar".

Encendido tras el fin de semana, Vettel acusó a su equipo de haberle brindado un monoplaza mucho mejor a su compañero Charles Leclerc, que finalizó cuarto. "Obviamente el otro coche es mucho más rápido. Siempre pierdo tiempo en los mismos puntos y puedo verlo en los datos", comenzó a explicar, antes de lanzar la gran bomba: "Un idiota nunca podría llegar al nivel de Leclerc. Pero no sé si soy un completo idiota, me atrevo a dudar. Sin embargo, nunca llegué a su nivel".

El día de la carrera, tras los múltiples problemas a los que hizo frente el alemán, terminó de hacer estallar a un piloto que ya venía caliente de la clasificación. "No hay nada que hacer, Leclerc compite a otro nivel, es más rápido que yo", aseguró en ese momento el tetracampeón del mundo, que pasa por una de sus etapas más oscuras en el Mundial de Fórmula 1. Su cara fue la viva imagen de la resignación hiciera lo que hiciese sobre la pista.

La respuesta de Ferrari no se hizo esperar y fue el jefe de equipo, Mattia Binotto, quien respondió negando el trato de favor para Leclerc. "Los dos coches son idénticos", expuso, en unas declaraciones en las que, sin embargo, habló abiertamente de Sebastian Vettel como su "segundo piloto" en un claro contraataque que evidenció aún más la guerra abierta en el equipo italiano. "Leclerc es muy bueno, pero tal vez esperamos más del segundo piloto", concluyó.