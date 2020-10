"Lleva acertando desde 1984": el oráculo de las elecciones de Estados Unidos predice al vencedor

Hace algo más de cuatro años, el profesor Allan Lichtman anunciaba que Donald Trump iba a ganar las elecciones de Estados Unidos. A pesar de que las apuestas daban como vencedora a Hillary Clinton, Lichtman se apoyaba en su teoría de las 13 llaves para otorgar la victoria al republicano. Una teoría, en la que se apoya desde 1984 para dar con el ganador de las elecciones, en la que analiza distintos aspectos de cada candidato para decantarse de uno o de otro.

En 2016, Lichtman equilibró la balanza a favor de Donald Trump por factores como que la economía no estaba en recesión durante la campaña electoral. También porque no había una inestabilidad social sostenida durante el mandato, porque la administración en el poder no estaba salpicada por ningún escándalo y porque Donald Trump contaba con un carisma que la candidata demócrata no poseía. Una serie de factores que acabaron llevando a Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué pasará el próximo 3 de noviembre?

Donald Trump o Joe Biden: ¿Quién ganará las elecciones de Estados Unidos?

En una entrevista para The New York Times, el historiador vuelve a apoyarse en su teoría de las 13 llaves para dar como vencedor a Joe Biden. El profesor Lichtman asegura que el candidato demócrata se llevará la victoria el próximo 3 de noviembre más por demérito de Donald Trump que por su buen hacer durante estos últimos meses. Entre otras cosas, el oráculo señala a las elecciones legislativas de 2018, en las que los republicanos perdieron el poder frente a los demócratas.

También a la recesión marcada por la crisis de la COVID-19, uno de los factores que entregan una de las llaves a Biden en su carrera hacia la Casa Blanca. Por otro lado, el historiador también reconoce que el asesinato de George Floyd y las posteriores protestas en el país provocaron una alta conflictividad social que le dan un nuevo punto a Biden sobre el candidato republicano. Por otro lado, el estadounidense hace énfasis en todos los escándalos a los que se ha enfrentado Trump. Desde el proceso de impeachment hasta la supuesta trama rusa que giraba en trono al republicano.

Las llaves de Donald Trump: ¿en qué aspectos gana el republicano?

A pesar de que Donald Trump no ha sufrido grandes fracasos durante su paso por la Casa Blanca, Lichtman considera que tampoco ha cosechado ninguna victoria relevante como para convencer a la sociedad. Esto, unido al desgaste después de cuatro años al frente del Gobierno, le han hecho perder un carisma que en 2016 pudo ser fundamental para equilibrar la balanza del lado del republicano. De esta manera, Biden cuenta con siete llaves frente a las seis de Donald Trump. ¿En qué materias gana el republicano?

Según la teoría de las 13 llaves, Donald Trump no ha tenido ningún rival que desafíe el poder del presidente de los Estados Unidos en las primeras del partido. Por otro lado, el historiador destaca que es el presidente en ejercicio, que busca la reelección y que no hay un candidato de un tercer partido que pueda hacerle el daño suficiente como para alejarlo de la Casa Blanca. Por otro lado, Lichtman explica que los grandes cambios a nivel político le dan un punto a Trump sobre Biden. Desde la reforma de los impuestos hasta sus Órdenes Ejecutivas para revertir políticas de la era Obama.

Por último, el oráculo otorga dos llaves más a Donald Trump puesto que no ha sufrido grandes fracasos en el exterior y porque su rival, Joe Biden, no tiene el carisma suficiente como para ganar las elecciones. En definitiva, seis llaves contra cinco que auguran una apretada victoria de Joe Biden sobre Donald Trump el próximo 3 de noviembre.