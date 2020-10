Un Consejo del Poder Judicial dividido aborda la reforma de PSOE y Podemos

El pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne esta tarde de forma extraordinaria para abordar, a petición de siete vocales, la controvertida reforma de PSOE y Podemos para modificar el sistema de elección de vocales y sortear el bloqueo del Partido Popular. Un pleno que se plantea lejos de la unanimidad y mientras muchos dan por hecha la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Salvo cambio de última hora a lo largo de este miércoles, los siete vocales convocantes no tienen intención de retirar su petición de pleno. Consideran, según explican fuentes del Consejo a esta emisora, que el anuncio del presidente del Gobierno de "congelar" la reforma para desatascar las negociaciones con el PP no se ha traducido en una retirada del proyecto y que, por tanto, sigue vigente la necesidad de la reunión.

Está por ver cómo se combina la aritmética del pleno. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los vocales del Consejo entienden que la reforma ahora congelada no cumple con los estándares de la Carta Magna para seleccionar a los miembros del CGPJ, pero según ha podido comprobar la Cadena SER incluso vocales del sector considerado conservador entienden que, con la renovación aparentemente encarrilada, no es el momento de celebrar este pleno extraordinario.

En caso de salir adelante el borrador presentado por los siete vocales no lo hará, por tanto, por unanimidad, y si no sale adelante siempre podrán mostrar su discrepancia con un voto particular. Algunas fuentes del CGPJ entienden, incluso, que un pronunciamiento por parte del pleno a favor o en contra de la reforma supondría una injerencia del poder judicial en el poder legislativo.

Los tribunales superiores

En el CGPJ también contemplan de que ni siquiera llegue el momento de aprobar o no una declaración institucional sobre la reforma que proponen los socios del Gobierno de coalición: se trata de una proposición de Ley, y el artículo 599.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita los informes a anteproyectos de ley o disposiciones generales sometidas a su dictamen, cosa que no ha sucedido.

La Sala de Gobierno del @tsjn considera que la independencia judicial solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe GRECO y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del @PoderJudicialEshttps://t.co/RaEI1Qrhz6 — Tribunal Superior Navarra (@tsjn) October 27, 2020

Es una posibilidad, por tanto, que el pleno debata primero si deben o no pronunciarse en el sentido que sea. El pleno extraordinario del CGPJ llega después de que varios tribunales superiores de justicia de todo el país hayan emitido comunicados inéditos de sus salas de gobierno posicionándose en contra de la reforma, lo que también ha levantado suspicacias en el Consejo.

"Modelos" de sentencias

Este miércoles una parte del pleno se reunirá primero por la mañana en la Comisión Permanente, sin esta reforma en el orden del día. Los vocales estudiarán, entre otras cosas, una nueva prórroga para elaborar el informe del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que consideran que si la renovación está encarrilada ya será elaborado por el siguiente CGPJ, así como se estudiará un posible encuentro entre presidentes de sala de lo contencioso-administrativo de tribunales superiores, Audiencia Nacional y Supremo para "reflexionar sobre la nueva competencia atribuidas a las salas de lo contencioso-administrativo" para estudiar las medidas de lucha contra el COVID.

Según ha sabido esta emisora, la Permanente también estudiará un macroestudio del orden social destinado a la Escuela Judicial: el vocal Juan Martínez Moya y el magistrado del Supremo, Juan Molins, han coordinado el trabajo de jueces para presentar "93 archivos de modelos estereotipados de resoluciones judiciales frecuentes en el orden jurisdiccional social".