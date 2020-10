Explosión de sinceridad de Cristina Pedroche en directo: "No quiero que la gente piense eso de mí"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha avisado que la Navidad será diferente este 2020 por la complicada situación que atraviesa España como consecuencia de la segunda ola del coronavirus. Será diferente, aunque Antena 3 intentará cumplir con los grandes eventos de la "vieja normalidad", y eso incluye las Campanadas de Cristina Pedroche.

La presentadora ha confirmado en 'Zapeando' que dará las uvas por séptimo año consecutivo. Será ella (falta por confirmar si Alberto Chicote también la acompañará esta vez) de nuevo la que se vista de gala para despedir este 2020 tan convulso.

"Mañana es mi cumpleaños y como soy muy sensible me pongo a pensar en muchas cosas. Ahora estoy más nerviosa por Campanadas. Normalmente son nervios de emoción, nervios porque no os quiero enseñar el vestido, pero este año no sé cómo sentirme", ha dicho Pedroche en el programa de laSexta.

Y se ha explicado: "Por un lado me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año que ha sido malísimo para todos, pero tampoco quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No, las Campanadas consisten en entretener y que la gente se olvide de todo lo malo que está pasando".

En ese momento, Lorena Castell ha intentado animar a su compañera: "Yo creo que el show debe continuar. Si la gente va a estar encerrada en su casa y va a estar viendo una cosa triste…la gente lo que quiere ver es lo de cada año y verte con alegría", a lo que Cristina ha contestado: "El dilema está en que esa tristeza la tengo dentro".

El dilema de @CristiPedroche con las CAMPANADAS de fin de año 🔔 Nos lo explica y sus compañeros le suben el ánimo en #zapeando1713 👇 pic.twitter.com/ZqsX7tQJ7T — zapeando (@zapeandola6) October 29, 2020

La colaboradora ha asegurado que el vestido para las próximas Campanadas está pensado desde enero. Sin embargo, tiene dudas: "Ahora no sé si cambiarlo, si hacer otra opción...pero tampoco quiero que haya otra opción porque son como mis hijos. No quiero que haya uno que se quede en el armario".

"El 2021 tiene que ser mejor que el 2020 y para eso te necesitamos Cristina Pedroche", ha añadido Dani Mateo, palabras que han emocionado a la presentadora.