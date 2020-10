La Fiscalía cree que Delcy Rodríguez estuvo en "zona de tránsito" en Barajas

La Fiscalía ha pedido al juzgado 31 de Madrid que archive la causa abierta en torno a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su paso por el aeropuerto de la capital a principios de este año. El Ministerio Público, que ayer rechazó varias querellas por este asunto contra José Luis Ábalos, entiende que "Delcy Eloína Rodríguez López no debía entrar o transitar por España" pero que permaneció en zona de tránsito hasta que cogió el siguiente vuelo.

Tanto Vox como el Partido Popular y el Partido Laócrata presentaron querellas pidiendo averiguar si Rodríguez había pisado suelo español teniendo prohibida la entrada en territorio Schengen desde 2017. Las distintas querellas imputaban delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de funciones a los que hubieran intervenido en el asunto y permitido su tránsito por España.

La Fiscalía reconoce que es cierto que "Delcy Eloína Rodríguez López no debía entrar o transitar por España" pero también que según la documentación del caso ni entró en la sala de autoridades ni manifestó intención de entrar en territorio Schengen "permaneciendo en la sala de la terminal de aviación ejecutiva (que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario) hasta que embarcó en otro vuelo".

Además, sigue la Fiscalía, la vicepresidenta venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional" y que Koldo García, uno de los colaboradores del ministro Ábalos " requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros". Rodríguez, no disponía de visado pero la normativa europea incluye a Venezuela en la lista de países a los que no se exige visado.

Misma postura en el Supremo

La postura de la Fiscalía de Madrid sigue la estela de la hecha pública esta semana por la del Tribunal Supremo, pidiendo al alto tribunal que no admita las querellas presentadas por estos mismos hechos contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La Fiscalía pidió rechazar las querellas presentadas por Vox y el Partido Laócrata asegurando que no existen "indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación" así como la participación del ministro.

Las querellas acusaban a Ábalos de un delito de prevaricación y la Fiscalía reprocha que "no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma".

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / E. Parra (Europa Press)

Ahora ambas decisiones están en manos del juzgado 31 de la capital y de la sala de lo penal del Tribunal Supremo.