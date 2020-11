"Me retorció la muñeca y me hizo daño": Pablo Motos y la aparatosa visita de Stallone a 'El Hormiguero'

‎El 24 de septiembre de 2006, Pablo Motos y su equipo emitían el primer programa de El Hormiguero en Cuatro. Un programa que, con el paso de los años, acabaría convirtiéndose en uno de los más vistos de la televisión española. Desde entonces ya han pasado más de 14 años en los que hemos visto prácticamente de todo. Desde experimentos imposibles hasta artistas de lujo de la talla de Will Smith, Tom Cruise, Tom Hanks o Hugh Jackman, entre otros.

¿Recuerdas cuál fue el primer artista internacional que visitó el programa? El 28 de enero de 2008, el programa presentado por Pablo Motos recibía la visita de Sylvester Stallone. Un actor, famoso por sagas como Rambo y Rocky, que acudía al programa de Cuatro para promocionar la cuarta entrega del famoso militar. Así lo ha recordado este lunes el productor del programa Jorge Sandoval, quien ha recordado cómo fue una de las entrevistas más aparatosas de los 14 años de El Hormiguero.

"Me retorció la muñeca y me hizo daño. No se me ha olvidado"

El día que llegó al plató de El Hormiguero, lo hacía acompañado de un séquito de 15 personas. Desde su representante hasta su publicista: "Venía con todo su equipo". Tras mantener una reunión previa al programa, ambas partes llegaron a un acuerdo para que Sylvester Stallone y Pablo Motos se enfrentaran en un pulso: "Queríamos hacer un homenaje a la película Yo, el Halcón con un pulso entre Pablo y Sylvester Stallone".

Después de explicarle la idea principal, Sandoval le pidió a Sylvester Stallone que no venciera a Pablo Motos demasiado rápido para que el juego durara un poco. Su objetivo era que ambos estuvieran unos quince segundos forcejeando hasta que el invitado resultara vencedor. Sin embargo, y a pesar de que ambos pactaron un teatrillo previo a la victoria de Stallone, en el directo no fue así puesto que le venció en menos de un segundo: "Me retorció la muñeca y me hizo daño. No se me olvidó en la vida".

La representante intentó cortar la entrevista tras la aparición de Trancas y Barrancas

Pero la entrevista no fue accidentada únicamente por el pulso entre Sylverster Stallone y Pablo Motos. Según explica Jorge Sandoval, también surgió un problema con Trancas y Barrancas que marcaría el resto de la entrevista. A pesar de que la entrevista iba bien, todo se torció cuando aparecieron las mascotas del programa. Todo ello por culpa de la representante del actor, quien no veía con buenos ojos que Stallone compartiera pantalla con las hormigas.

De hecho, llegó a pedirle a Sandoval que cortara la entrevista. Sin embargo, y dado que estaban emitiendo en directo, el producto hizo todo lo posible por impedirlo. Después de explicarle que las hormigas eran muy famosas en la televisión española, y tras comentarle que era imposible detener la grabación, la entrevista pudo terminar como estaba previsto. Sin embargo, los responsables del programa nunca olvidarán la visita de su primer invitado de Hollywood.