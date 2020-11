Joe Biden no proclama su victoria, pero se muestra muy optimista: "Nadie nos robará la democracia"

El candidato demócrata a la Presidencia de EEUU, Joe Biden, ha comparecido por segunda vez este miércoles para ofrecer detalles sobre el recuento electoral. Una comparecencia muy esperada porque los últimos resultados le acercan a la casa Blanca, pero su rival, Donald Trump, ya ha recurrido a la Justicia para interrumpir los recuentos y ha hablado abiertamente de fraude.

"Hemos ganado en Wisconsin con un margen mucho mayor del que tuvo Trump en 2016, y en Michigan llevamos una ventaja de más de 40.000 votos, también más de lo que tuvo Trump en 2016", ha dicho.

"Me siento muy optimista también en Pensilvania. Hemos ganado el 78% del voto por correo en Pensilvania. Hemos ganado también en Arizona y en el segundo distrito de Nebraska. Y todo apunta a que también ganaremos el voto popular. Creo que tendremos más votos de los que ha tenido nunca un candidato".

Pero Biden ha evitado proclamar su victoria y se ha mostrado cauto y conciliador: "Cuando todo esto acabe, nos tendremos que unir como nación. No será fácil, no soy un iluso. sé que tenemos opiniones contrapuestas en muchas materias. Pero tenemos que dejar de tratar a nuestros adversarios como a enemigos".

"Yo siempre seré demócrata, pero siempre seré presidente de EEUU. La Presidencia no es un cargo partidista y eso es exactamente lo que quiero ofrecer. Trabajaré para lo que me han votado y para los que no. Nadie nos robará la democracia", ha dicho.