Quique San Francisco cuestiona las cifras y asegura que estamos viviendo "una dictadura disfrazada"

Quique San Francisco sigue agitando a las masas con titulares incendiarios que lanza desde la televisión. El actor suele frecuentar de vez en cuando algunos programas y el último ha sido 'Espejo público' para hablar con el torero Fran Rivera en su sección 'Rivera y amigos'. Durante la entrevista, recordó algunos momentos de su vida, aunque fue su opinión sobre los políticos y la gestión de la pandemia lo que llamó especialmente la atención de los espectadores.

"Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión y yo creo que una de las peores censuras que puede haber es censurar la opinión de las personas", afirmó San Francisco. "Me parece que estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible. Nunca me he sentido menos libre que ahora. Los políticos en vez de políticos son agitadores y se dedican a enfrentar a las mujeres con los hombres, a los de tal con los otros, quieren el poder y a mí me gustaba más la gente que quería a su país”.

En relación a la crisis sanitaria, Quique San Francisco contó hasta qué punto le había afectado el coronavirus: "Perdí 65 bolos. Tenía trabajo durante cuatro meses seguidos y de la noche a la mañana me quedé sin nada", explicó después de bromear sobre la ansiada vacuna: "Yo creo que no me la pondría. El Covid no me va a afectar, se va asustar. Es mejor hacer cachondeo de todo este dramón".

Sí que habló de las cifras. "Lo único que me creo es que evidentemente hay muchos muertos. Eso es lo que nos tiene que preocupar y eso es lo que no es mentira", dijo antes de añadir lo siguiente: "Y de lo demás no me creo nada porque creo que no saben nada, que hacen como que no saben nada o que confunden al pueblo cada uno con las informaciones que quiere, con lo cual es todo una incertidumbre absoluta".