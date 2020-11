"¿Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista?", Ibai Llanos reacciona al troleo del brasileño

El comentarista de eSports, Ibai Llanos, organizó una noche de Among Us con algunos futbolistas como Kun Agüero, Courtois y Neymar. El brasileño se convirtió en el protagonista indiscutible de la noche. El ex del Barça consiguió ganar cinco partidas, tres de ellas consecutivas, como impostor. El videojuego online de moda que se retransmite a través de la plataforma Twitch, consiste en que hay que encontrar quién es el impostor asesino entre los participantes.

En el momento final de la partida, cuando Ibai menos se lo esperaba, Neymar y Reven se aliaron para ser pareja de impostores en el videojuego y lograron hacer la mejor jugada. El delantero de PSG despistó a Ibai diciendo que era Cristinini la impostora, pero lo que Ibai no se esperaba es que fuese Neymar, su otra opción era Barbe. En el momento en que se descubrió que era el brasileño, Ibai no pudo contenerse y se volvió loco al sentirse “troleado” por el jugador acompañado de las risas de los demás jugadores. A modo de continuación con el pique divertido de la noche, Ibai compartió en su cuenta de Twitter el vídeo del momento acompañado de la frase: “Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista”.

Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista pic.twitter.com/ahhpyjGusz — Ibai (@IbaiLlanos) November 5, 2020

Neymar demostró que no solo es bueno en el terreno de juego, sino que también lo es en el Twicth. La noche del 5 de noviembre Ibai fue capaz de tener pendiente de su partida a más de 250 mil personas. El Kun Agüero fue el primero en aparecer en la cita de la noche y antes de saber lo que les esperaba, para hacer tiempo, se pusieron a practicar frases en portugués para poder hablar con el brasileño.

El momento culmen de la noche fue cuando Ibai, después de gritar de todo por la incredulidad de no haber averiguado que era Neymar el impostor con frases como: “¡Neymar, hijo de puta!” que repitió en varias ocasiones mientras se llevaba las manos a la cabeza. La despedida al brasileño fue un enorme aplauso de todos los participantes.