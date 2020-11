"Ofrecí volver, pero no tuvieron pelotas para decir que se equivocaron", la rajada de Alves hacia el Barça

El ex jugador del Barça, Dani Alves, en una entrevista ofrecida a ‘Tu diràs’ de RAC1, dejó caer su posible regreso al club azulgrana: “Por eso no me quise despedir del Barça. No voy a despedirme de un sitio que yo creo que es mi casa”. El brasileño no se cortó al reconocer sus razones sobre lo que ocurrió: “Ellos me necesitaban y yo a ellos porque yo amaba el Barça. No iba a seguir en la Juventus. Volvía gratis. No tuvieron pelotas para decir que se equivocaron conmigo. Yo tuve las pelotas de decir que era mi casa y quería regresar. Fui ahí para demostrarle al Barça que tenía nivel para volver. Tuve las pelotas para decir que el Camp Nou era mi casa y quería regresar, así se lo dije. Ellos no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado”.

Asimismo, mostró su admiración por el argentino Leo Messi, quien considera que es “tan grande como el escudo del FC Barcelona”. El brasileño mostró compresión por la situación que ha vivido el argentino estos últimos meses con el club, porque “cuando miras a tu alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras salir. Lo que ha hecho es tan grande que deberían ponerle su nombre al estadio”. En el momento en el que Dani Alves se estuvo planteando salir del Barça, el brasileño le envió un mensaje a Messi diciéndoselo, al cual el argentino le respondió: “No te vayas, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?”.

A pesar del mal recuerdo tras su salida del club, Dani Alves reconoció que sigue viendo “todos los partidos del FC Barcelona”. Por esta misma razón, porque aseguró que “ama” al Barça, le dolió recordar las formas en las que sucedió: “Me dejaron ir sin haber hablado conmigo, pero cuando se quedaron sin poder fichar, corrieron para ofrecerme la renovación. Me pareció una falta de respeto”.

Respecto a la salida de Neymar del Barça, tema del que también habló en la entrevista, Dani Alves explicó que él en ningún momento fue quien convenció a Neymar de irse del club azulgrana: “¿Cómo iba a sacar a Ney del Barça si yo fui el que le convenció de venir al Barça?”.

Alves fue crítico con la actitud de la directiva del club, ya que considera que "el Barça defendía una filosofía y ahora no la tiene". Además, opinó que "Bartomeu se dejó influenciar por su entorno, por quien le rodea". Las palabras de Dani Alves dejan claro lo que opina de la situación actual de un club del que es referencia.