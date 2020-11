"Definitivamente COVID, que te den": el emocionante anuncio que grita contra la enfermedad

2020 ha sido un año duro para todo el mundo. Principalmente por la pandemia de la COVID-19, una enfermedad que ha contagiado a 49 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 1.234.000. Un virus que ha cambiado por completo nuestros hábitos y que ha provocado la cancelación de muchos de esos planes que teníamos previstos para 2020. Desde bodas y viajes hasta conciertos o vacaciones en lugares del sueño.

Por esa misma razón, la cadena de supermercados Gadis ha decidido dedicarle su clásico anuncio navideño a la enfermedad. Pero no para lamentarse por sus consecuencias, sino para recordarle que nunca podrá con nosotros. En primer lugar, los protagonistas del vídeo recuerdan que la COVID-19 ha provocado que nuestros seres queridos nos hayan dejado. También que ha provocado que sintiéramos morriña por primera vez sin salir de casa y que ha robado millones y millones de abrazos.

"Por mucho que lo intentes, este no será tu año"

Pero no solo eso. La COVID-19 ha conseguido que los niños y niñas vieran cómo sus padres tenían miedo por primera vez. También ha robado los recreos, las fiestas y las verbenas tan presentes del verano gallego. En definitiva, ha cambiado la vida tal y como la conocíamos. Sin embargo, y a pesar de todo ello, los responsables del anuncio aseguran que 2020 nunca será el año del nuevo brote de coronavirus: "¿Pero sabes lo que te digo? Que por mucho que lo intentes, este nunca será tu año".

En su lugar, los responsables del anuncio aseguran que 2020 será el año de los niños y niñas que nacieron. También de los que se enamoraron, de los que se casaron e incluso de los que compraron una casa o estrenaron coche. Y es que, a pesar de todo lo que ha supuesto la COVID-19 en nuestro día a día, desde Gadis aseguran que no va a poder con nosotros. Tampoco con las playas gallegas, con sus carballeiras con la alegría de sus habitantes ni con sus comidas: "No vas a poder con nosotros porque, si nos pones mascarilla, lucimos ojos".

"Definitivamente COVID, que te den"

La cadena de supermercados asegura que seguiremos manteniendo la distancia social y que daremos los abrazos con el corazón. Gracias a estas medidas, el virus no podrá con nosotros, ni tampoco con el cariño de los abuelos y abuelas. Por todo ello, Gadis le pide a la COVID-19 que se vaya, porque no va a poder con nuestro estilo de vida: "No vas a poder evitar que el año que viene todo el mundo camine hasta Galicia porque esta tierra lleva siglos marcando el camino".

Por todo ello, los responsables le piden que se marche y que no vuelva: "Definitivamente COVID, que te den". Un emocionante anuncio que se ha viralizado en redes sociales, donde cada vez son más que gritan contra una enfermedad que, a pesar de que ha marcado el 2020, no será el gran protagonista del mismo para la gente de Gadis.