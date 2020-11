En lo que va de temporada, James ha jugado siete encuentros en los que ha marcado tres goles y ha repartido cuatro asistencias volviendo al gran nivel que se le recordaba. Una vuelta de la mano y gracias a la confianza del Everton y Carletto.

En una entrevista ofrecida a BT Sports el colombiano ha hablado de sus primeros pasos en Inglaterra y de cómo influyeron Carlo Ancelotti y el club para que él se decidiera por la oferta del Everton y no por otros equipos. Respecto a su relación con el ex entrenador del Real Madrid, James confesó: "Él sabe como yo soy como actúo dentro y fuera del campo. Carlo fue lo justo para que yo pudiera venir para acá y fue un punto grande para que yo esté aquí. Los dos. Ambos. El club confió en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también".

James Rodríguez ya ha estado en tres ocasiones bajo las órdenes de Ancelotti: Real Madrid, Bayern de Múnich y Everton. El colombiano se mostró muy agradecido a Carlo y reconoció su buena manera de trabajar con él: "Es una persona muy tranquila, sabe cómo tratar a los jugadores y cómo sacar el máximo provecho de nosotros. Por eso trabajó junto con todos esos grandes clubes y ahora, con este nuevo proyecto, esperamos que haga todo lo posible para lograr cosas extraordinarias".

Respecto a su actual etapa en el club inglés, el ex del Real Madrid se mostró confiado en que serán capaces de clasificarse para la Champions, lo cual no ocurre desde el año 2005: "Creo que tenemos lo que necesitamos para estar allí el próximo año", aseguró James, quien también aportó su visión sobre lo que cree que necesita el equipo para conseguirlo: "Para la clasificación, necesitamos voluntad para jugar, tenemos que tener hambre para triunfar en cada partido. Creo que todos los jugadores deben tener ese mismo sentimiento. Necesitamos seguir el mismo camino". Asimismo, tuvo buenas palabras para su entrenador a quien clasificó como "un rey en términos de fútbol europeo".

James no se lamentó por no haber ido a ciertos equipos, al contrario, agradeció estar donde se encuentra ahora porque se considera "una persona muy curiosa en cuanto al fútbol, siento que tengo muchas ganas de trabajar, así que aprender cosas nuevas es un aspecto muy positivo para mi vida", lo cual muestra una actitud muy positiva de mejora del jugador en su nuevo equipo. Al final, el colombiano reflexionó que el fútbol "siempre te lleva por el camino correcto, a un equipo en el que realmente puedes jugar bien. Si no sucedió, fue por alguna razón constante. Quizás no estaba preparado para eso, o quizás fue porque estaba hecho para jugar en otro gran equipo", aceptando así su destino profesional.

Sobre la posibilidad o no de haber podido jugar en el Manchester United, nunca se ha parado a pensar demasiado en ello, en la entrevista ofrecida al medio inglés BT Sports, aseguró que cuando se marchó a Francia "estaba concentrado en desempeñarme bien ese año. Era precisamente el año en el que se iba a celebrar el Mundial. Siempre tuve eso en mi mente. Y bueno, después recibí la oferta del Real Madrid. La decisión de jugar con el equipo se tomó muy rápido. Perdí la oportunidad anterior, pero 10 meses después, recibí esa oferta. Esa es la puerta grande que mencioné antes: un gran equipo en el que siempre quise jugar. Eso fue como un sueño hecho realidad".

El centrocampista no se mostró preocupado por el alto nivel de la Premier League, ya que tiene muy claro que el fútbol "no es solo correr, ¿no? Cuando tienes a alguien que piensa, que juega al fútbol, es más fácil para tu equipo y para ti también". Calvert-Lewin, compañero en el terreno de juego de James en el Everton, es un joven jugador inglés en el que muchas miradas con grandes expectativas están puestas, y el colombiano, confía en él: "Esperemos que este año haga 30 o 40 goles y que el club gane puntos y cosas", terminó explicando con la mente puesta en la mejora del equipo.