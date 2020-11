'Salvados': así fue la segunda espantada de Esperanza Aguirre

'Salvados' estrenó el pasado domingo nueva temporada tratando uno de los temas clave de la pandemia: la sanidad. Para ello, Gonzo contó con pacientes y personal sanitario que relataron su experiencia en los últimos meses, denunciando que el sistema carece de los recursos para realizar una buena gestión de una crisis como la del coronavirus. Los espectadores escucharon con atención las declaraciones de los protagonistas. Sin embargo, fue la intervención de Esperanza Aguirre lo que se llevó todos los titulares.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid acudió al espacio de laSexta para defender el modelo sanitario que impuso durante su mandato, un tema de conversación que terminó con la espantada de la que fuera una de las figuras imprescindibles del Partido Popular.

Todo empezó con Esperanza Aguirre dejando muy claro a Gonzo las condiciones de la entrevista. "Tú me vas a hacer tres preguntas y yo, a cada una de esas preguntas, te voy a contestar en un minuto. Y todas las preguntas se refieren a mi proyecto de sanidad, que es de lo que va el programa", afirmó.

Lo primero que le pidió Gonzo es que definiera el concepto 'hospital público'. "Cualquier hospital donde se le atiende con la tarjeta sanitaria sin pagar nada", respondió. A continuación, el periodista, tirando de hemeroteca y una tablet, le preguntó a Aguirre por el Hospital de Torrejón de Ardoz y los beneficios que recibió la multinacional responsable de la gestión del centro. "Multinacional, hospital, comprando a seguro privado, beneficios... ¿No le suena esto a privado?", señaló.

Y ahí empezaron los problemas. Esperanza volvió a decir, visiblemente tensa, que ella considera que "los hospitales públicos son a los que se puede ir con la tarjeta sanitaria y no le cobran nada". Gonzo volvió a la carga, ella defendió una vez más su modelo sanitario y advirtió al presentador que se le acababa el tiempo.

"Querido Gonzo, esta es la última pregunta así que fíjate bien en cuál es la última que haces", avisó. "Tanta defensa no tendrá su modelo sanitario si no acepta más preguntas", contestó entonces el periodista.

"Acepto todas las preguntas sobre mi modelo sanitario, pero lo que no acepto es que lleves espectadores a tu programa sobre la base de sacar el iPad y decirme unas noticias que desconozco (…) Si usted viene aquí a criticar la sanidad madrileña me parece muy bien, pero no venga usted conmigo (…) A mí no me va a sacar de lo que hemos acordado", explicó antes de protagonizar su segunda espantada de 'Salvados'. "Se han acabado las preguntas. Usted quiere que haga lo mismo que con Évole, que me vaya. Pues sabe lo que pasa, que me voy a ir. Todo el mundo largo de aquí".