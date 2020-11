Ana Obregón, sobre las Campanadas: "Sé que tú me darás las fuerzas que no tengo"

Este 2020, y por primera vez en su historia, Televisión Española tendrá a dos mujeres al frente de las Campanadas. Por un lado estará Anne Igartiburu, que repetirá por decimoquinto año consecutivo; y por otro, la cadena pública contará con la que ha sido uno de los rostros más destacados de la casa: Ana García Obregón.

La presentadora y bióloga regresa a TVE en uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado mes de mayo, en plena crisis sanitaria, perdió a su hijo Aless a los 27 años a causa del cáncer que sufría desde hacía dos años. Desde entonces, Ana Obregón se ha mantenido alejada de los medios y, por lo tanto, las Campanadas será su primera aparición pública.

"Retransmitir las Campanadas un año más en mi casa , Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar", ha asegurado Ana Obregón este lunes a través de su cuenta oficial de Instagram. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esta forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

Como no, su hijo Aless ha estado muy presente en esta decisión: "Sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti 'MI TODO'. Este año las Campanadas resonarán en la eternidad".

Amigos y compañeros no han tardado en apoyar a Ana Obregón en este nuevo desafío tanto personal como profesional. "¡Pues ahí estaremos con vosotras!", ha escrito Paula Echevarría, mientras que Alessandro Lecquio, expareja de la actriz y padre de Aless, ha comentado: “👏👏👏👏👏🎊🎉💜💛".