El grito desgarrador de una madre que ha perdido a su bebé tras un naufragio socorrido por Open Arms

La ONG española Open Arms ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo en el que muestra un momento especialmente desgarrador. Las imágenes, grabadas este miércoles durante el rescate de un naufragio en un punto no especificado del Mediterráneo, muestran a una mujer gritando de forma desesperada desde el interior de uno de los botes de la organización. Y no deja de repetir la misma frase: "I've lost my baby!" [he perdido a mi bebé].

El socorrista voluntario Oriol Canals ha publicado este comentario en su cuenta personal de Twitter: "Este es el vídeo de un instante que no quieres ver, ni vivir ni sufrir. Pero ella lo vio, lo vivirá y lo sufrirá el resto de su vida. Que menos que verlo para poder sentir un pedazo muy pequeño de su dolor y comprender que hemos hecho del Mediterráneo, un puto infierno".

El bebé, de seis meses de edad, se llamaba Joseph y procedía de Guinea Conakry. Según ha confirmado Open Arms, su cuerpo fue recuperado del mar en parada respiratoria, consiguiendo reanimarle en un primer momento. Horas después, sin embargo, falleció.

La organización ha detallado que ayer por la noche, poco después de rescatar otra barca a la deriva con 64 personas, pudieron evacuar de urgencia en un helicóptero de la Guardia Costera italiana a 6 personas. En su la cubierta de su embarcación, sin embargo, permanecen "257 personas vivas y 5 cuerpos que nos recuerdan que el Mediterráneo es la frontera más mortífera del planeta". También fue llevado a Italia, junto con su madre, el cuerpo de Joseph.

Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

Ella es la madre de Joseph💔 pic.twitter.com/mYzXLq1jxi — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

Sobre el naufragio, la ONG ha explicado que había localizado una patera, tras muchas horas de búsqueda, y que consiguió repartir chalecos y mascarillas, pero poco después el suelo de la embarcación cedió y todas las personas cayeron al agua. Se sabía que la barca estaba a la deriva desde el miércoles y, tras horas de búsqueda, un avión del operativo Frontex de la Unión Europea precisó a Open Arms la localización y el buque se dirigió a ese punto.

Los socorristas de Open Arms consiguieron llevar a bordo a las 111 personas que habían caído al mar y recuperar los cuerpos de cinco inmigrantes que fallecieron ahogados y también los subieron a bordo.

La ONG ha explicado que se trata del segundo naufragio en las últimas 24 horas, después de que este martes murieran 13 personas, entre ellas tres mujeres y un menor, al naufragar el bote en el que un grupo de migrantes pretendía cruzar el Mediterráneo para huir de la guerra en Libia, según informó la Organización Internacional de las Migraciones.

En pocas horas, el barco de la ONG española ha realizado tres rescate y el primero fue el martes cuando salvó a 88 personas de una embarcación muy dañada, con una gran cantidad de gasolina derramada en el interior y en la que entraba agua. El Open Arms zarpó del puerto de Barcelona el pasado 4 de noviembre con destino al Mediterráneo central y es el único barco humanitario que se encuentra en la zona.