"Estaba tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala": Pablo Motos y la borrachera que nunca olvidará

Tania Lozano y Víctor F. Clarés han acudido este miércoles a El Hormiguero para estrenar en primicia A un metro y medio de ti. Una canción, basada en la pandemia de la COVID-19, mediante la que el grupo Ladilla Rusa pretende volver a dar el pelotazo. Tras éxitos como Macaulay Culkin o Kitt y los coches del pasado, el dúo catalán está de vuelta con ese estilo que tanto recuerda al de Camela y que tanto les ha ayudado para ganarse cariño del panorama musical nacional.

Aprovechando el rollo fiestero detrás de cada una de sus canciones, Pablo Motos y su equipo les han preparado una prueba para descubrir hasta qué punto son fiesteros. Entre otras cosas, los invitados han tenido que confesar si alguna vez han visto fotografías que no recuerdan haberse hecho o si han vuelto más tarde de planeado después de decir que tan solo salían para tomarse una. Una prueba con trampa, ya que Pablo Motos también ha tenido que participar en la misma y dar a conocer hasta qué punto es fiestero.

Pablo Motos y la fiesta con El Cigala y Quique San Francisco

A pesar de que ha reconocido que le sabe mal perder el control, el presentador del programa ha hablado sobre una de sus mayores borracheras. Después de que Trancas y Barrancas les preguntaran sobre si alguna vez habían salido de fiesta con algún famoso, Pablo Motos ha contado la historia del día que salió de fiesta con El Cigala y con Quique San Francisco: "Con el Cigala me he ido tres veces de fiesta y, en una de ellas, estaba Quique San Francisco. Cuando entrábamos en los bares dábamos miedo".

Después de varias horas de fiesta, y cuando ya no vocalizaba del todo bien, El Cigala le dijo al presentador de El Hormiguero que había llegado el momento de volver a casa: "Me puse tan pedo que me tuvo que llevar el Cigala a casa". Después de reconocer que el cantante se portó genial con él, Pablo Motos ha explicado que nunca olvidará el momento en el que ambos separaron sus caminos: "Hubo un momento precioso en el que estábamos el Cigala, el taxista y yo frente a un sol que había empezado a salir".

"En realidad te estaba cantando Quique San Francisco, pero estabas tan pedo que te daba igual"

Aprovechando la situación, el presentador le pidió al Cigala que le cantara una de sus canciones antes de dormir. Y así fue. Después de que el cantante terminara su canción, Pablo Motos se subió al taxi y volvió a casa tras una de las mayores fiestas que recuerda.

Sin embargo, las hormigas aseguran que probablemente no fue tan idílico como pensaba: "En realidad te estaba cantando Quique San Francisco, pero estabas tan pedo que te daba igual". Por lo tanto, y a pesar de que le sepa mal perder el control, ese día lo perdió. Todo ello durante una noche de fiesta que, tal y como ha confesado en presentador, no olvidará en su vida.