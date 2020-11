La última 'cantada' del VAR: fuera de juego por el brazo de un jugador señalando la jugada

Patrick Bamford, jugador del Leeds United, afirmó que el "VAR está arruinando el fútbol" después de que un gol suyo fuese anulado por fuera de juego durante el partido contra el Crystal Palace. La imagen revisada en el videoarbitraje rápidamente se hizo viral por un curioso motivo: la línea del fuera de juego estaba marcada desde el brazo del jugador.

Bamford estiró el brazo para señalar donde quería que su compañero le diese la asistencia. El gol suponía el 1-1, pero el gol fue anulado y finalmente el Leeds de Bielsa perdió por 4-1.

"No entiendo las reglas", explicó el jugador tras el partido. "No puedes marcar gol con el brazo. Está arruinando el fútbol. Quieres ver goles, pero que los descarten por algo así no tiene sentido", añadió.

Las redes sociales criticaron duramente la decisión del colegiado y el debate del VAR volvió a estar sobre la mesa. Gary Lineker, exjugador inglés, fue muy contundente: "Es absurdo".

Goleada al Leeds de Bielsa (4-1)

El Crystal Palace se enconrtó con el triunfo con una goleada en Selhurst Park en Londres al Leeds United del argentino Marcelo Bielsa (4-1), que pagó sus errores defensivos para encajar su segunda derrota .

El cuadro de Roy Hodgson recompuso de la derrota encajada hace una semana contra el Wolverhampton. Recondujo su situación y se aproximó a los puestos europeos en su encuentro de la octava jornada.

El shock estuvo movido desde el principio. Antes del cuarto de hora el Crystal Palace tomó ya ventaja gracias al gol de Scott Dann tras un córner lanzado por Eberechi Eze, that anotó el segundo en el 22 con un golpe franco perfectamente ejecutado imposible para el meta francés Illan Meslier.