Mbappé pudo ser del Barça por 100 millones, pero ficharon a Dembélé

El FC Barcelona pudo haber fichado al delantero francés Kylian Mbappé en el verano de 2017 y el ex directivo del club blaugrana, Javier Bordas, lo ha confesado en una entrevista ofrecida a Mundo Deportivo. Tras la marcha de Neymar al PSG por 222 millones de euros, la opción que se barajó encima de la mesa respecto con la llegada o no de Mbappé al Barça pasaba por un precio de 100 millones de euros.

Todo parecía indicar que sería buena idea hacer ese fichaje, ya que tal como lo ha contado Bordas: "Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar".

El delantero francés, que actualmente juega como compañero de Neymar en el PSG, en ese momento se encontraba en el Mónaco y su presidente "prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo". Además, señaló que otra razón que fue determinante para que Mbappé no se fuese al Barça fue que la secretaría técnica liderada por Robert Fernández prefirió apostar por Ousmane Dembélé, ya que "como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador" en el equipo.

Neymar estuvo muy cerca de regresar al Barça el verano del 2019 y el ex directivo blaugrana aseguró que las negociaciones no salieron adelante por una diferencia de 20 millones de euros. "Claro que fuimos en serio para fichar a Neymar. Estuvimos tan cerca que él creyó que venía y yo también. Hubo una diferencia de dinero, de 20 millones, que ponía su padre, pero los clubs no se pusieron de acuerdo a la hora de cerrar la operación. Pero estuvimos muy cerca de traerlo".

El ex directivo también habló de la petición de Messi de irse tras la derrota en Lisboa y de cómo influyó el 'burofax' dentro del club. "Es un ganador y muy del Barça. Al perder por 2-8 y con las derrotas de Champions anteriores supongo que estaba harto y decidió irse", comentó Bordas comprendiendo la decisión que tomó Messi en ese momento, aunque sí consideró que "las formas fueron feas y equivocadas, está claro, pero se puede equivocar también Messi. Por suerte en el campo se equivoca poco. Quiere seguir ganando y pensó que en el Barça se había acabado el ciclo".

De cara a la situación actual del argentino en el club, Bordas le ve "ilusionado, pero se le nota que le falta un poquito más. A mí me gustaría tenerlo contento y feliz, tenerlo tristón... Este Barça tiene cosas muy buenas, muy buen futuro y presente. Si Griezmann tiene suerte cara a gol, porque es un jugadorazo, irá bien. Ansu es el mejor joven que hay. Messi el mejor del mundo. Ter Stegen es un puntal. Es un equipazo".

Después de unas semanas de mucha tensión y presión dentro del club, Bordas también habló sobre Bartomeu. El ex directo confesó que para él "fue un linchamiento, no merecía este final". "Ahora con el desastre de la pandemia han machacado a Bartomeu. 20.000 firmas están ahí, pero parece increíble que la Generalitat dejara votar un martes y a los dos días nos confinara en nuestros municipios. Es algo que se califica solo, una vergüenza", sentenció Bordas sobre cómo se desarrolló el asunto de la moción.