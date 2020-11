"Me parece grave y lamentable lo de Luis Enrique": Romero critica el "error" que tuvo en rueda de prensa

El España-Alemania del martes en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en la sexta y última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones, se ha convertido en una auténtica final, pues se citan los dos equipos que pueden acceder al primer puesto del grupo y con ello a la única plaza que da derecho a jugar la fase final del torneo.

A ello se le suma que Sergio Ramos viviera frente a Suiza uno de los partidos más extraños que se recuerdan a lo largo de su carrera, marcado por un par de penaltis fallados, los primeros tras 25 lanzamientos exitosos, y por otras dos jugadas que evidenciaron un despiste y un acierto clave.

Además, el de Camas y Florentino Pérez siguen negociando la renovación del central, cuyo contrato en vigor expira el 30 de junio de 2021.

Los mejores expertos analizan en la 'Barra Libre' de SER Deportivos toda la actualidad del fútbol, los enfrentamientos de la selección española y en qué momento se encuentra la negociación de Sergio Ramos con el Real Madrid:

Los 'despistes' de la selección

Antonio Romero: "Se le dio poca bola y me parece grave lo que ocurrió con Luis Enrique y la expulsión el otro día en la rueda de prensa. Es evidente que no se dio cuenta Luis Enrique ni ninguno de sus ayudantes de la expulsión, que jugamos 15 minutos con unos más. Y que ahí no lo sabía nadie. Si esto te pasa en una fase final de una Eurocopa o Mundial, se monta una… Os lo podéis imaginar. Todos nos mereceríamos una explicación. La milonga de no se oía bien en rueda de prensa es mentira. De 100 personas que ven la secuencia, 101 deducen que no se ha enterado. Cambia al delantero centro y mete a un central. Es lamentable que no se dé cuenta".

Jordi Martí: "El tema de la expulsión es algo difícil de ver para Luis Enrique, porque se va por la misma línea de fondo y justo estaba dando indicaciones. El reproche que le hago es que no podemos ir saltando de un lado para otro. En el 11 inicial aparece Dani Olmo de falso nueve".

Miguel Martín Talavera: "Olmo nunca ha sido delantero centro. Este equipo necesita ser competitivo y no lo es. Hemos dado muchos bandazos. Lo de la portería que le pedíamos ni siquiera eso ha resuelto. Queremos que compitan, que vengan tíos cuajados, que hayan jugado la Champions. Y de esos tenemos muy poquitos".

Antón Meana: "Lo de Luis Enrique y la expulsión es rarísimo y nos merecemos una explicación. Sin embargo, a mí me motiva este equipo. Necesita mucho tiempo. Está jugando con la absoluta una versión de la sub-21. Así lo ha decidido el seleccionador. Es un cambio generacional. Creo que hacía falta. Y con gente más importante jugó mal en Francia, Rusia y había un ambiente que era imposible ganar con un grupo que no tenía en la cabeza. En unos años podrá tener una gran selección a la altura del resto".

La renovación de Sergio Ramos

Antonio Romero: "Madrid y Ramos tienen que encontrar el punto intermedio entre 'tienes que perder dinero, pero solo voy a darte un año' y 'vas a perder dinero'. El mismo futbolista ha cancelado la rueda de prensa de este lunes, no porque no quiera hablar del Madrid, sino porque de acuerdo con la Federación saben que no se hablará del partido. Gente importante de la Federación consideran que no es el momento de salir a responder preguntas y Ramos está de acuerdo. La semana pasada habló Asensio y la primera pregunta fue del Real Madrid, de inmediato cortaron para que no se hablase más sobre ese tema. En este caso, nadie de la Federación ha dicho que le tocaba a Ramos hablar hoy, pero todos los que estamos cerca sabíamos que iba a salir Ramos".

"Mi sensación es que cuando todo esto termine van a salir Florentino y Ramos dándose un abrazo y dirán que ha sido un tema periodístico. Por cierto, el Madrid está en una reducción brutal de presupuesto, pero tiene para pagar a los empleados. No es comparable la situación con el Barça".



Manuel Esteban ‘Manolete’: "La actual junta directiva ya le dio pasaporte de salida a Casillas y a Raúl, dos leyendas del Real Madrid. Mientras le pide empatía a Ramos y atiende a la mala situación económica del Madrid, el club está todos los días llamando a las puertas de Mbappé y ofreciéndole el ojo y el moro por venir. Es lógico que Ramos pida lo mismo que quieren dar a Mbappé".

Jordi Martí: "Va a ser difícil que si renueva solo por un año Ramos, el Madrid pueda mantenerle con la pandemia. Me sitúo del lado de Ramos porque me parece injusto que le ofrezcan solo un año. Me parecería bastante sensato haber dado una rueda de prensa sobre el partido de la selección y responder un par de preguntas sobre la actualidad. A un símbolo del Madrid no le puedes ofrecer un año".

Miguel Martín Talavera: "Ha habido miles de ruedas de prensa y si Ramos quiere hablar, habla, diga la Federación lo que quiera. El Real Madrid está ahogado, otra cosa es que el Barcelona lo haya escenificado más. Ramos tiene la mala suerte de enfrentarse a su última renovación por su edad, a pesar de lo en forma que está y que le ha tocado en mitad de una pandemia. Es un error estratégico de Sergio o de quien haya decidido dar la espantada y no dar la rueda de prensa. Esto, lo que demuestra que la cosa está bastante más negra de lo que pensamos. Si Sergio Ramos es emblema y capitán del Madrid, debería decir 'me da igual lo que me des'".

Antón Meana: "Yo creo que el Madrid tiene la sensación de que Ramos no va a querer negociar la renovación, que le van a plantear a la baja. Yo no sabía que la oferta va a ser en base a lo que se le rebaje a toda la plantilla. Esto no lo va a aceptar Ramos".