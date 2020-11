"En el Real Madrid agradecen que no se produjera aquello"

Este país es más de club o de selección

Julio Pulido. Desgraciadamente es más de clubes. Y lo digo con pena.

¿Es Sergio Ramos el mejor tirador de penaltis que has visto?

Antonio Romero. He visto muy buenos. Es el que mejor los tira actualmente.

¿Se cree Ramos mejor de lo que es?

Lluís Flaquer. Ramos igual se cree lo bueno que le dicen que es. Es muy bueno, vaya por delante. Pero igual tiene una prensa que le alimenta un poco. Es uno de los mejores centrales de la historia de este país.

¿Estás de acuerdo con que Ramos es el único futbolista de talla mundial que hay ahora en la selección?

Marcos López. Sí.

Jesús Gallego. Sí.

La renovación corre el riesgo de enquistarse

Gallego. Creo que no. Están condenados a entenderse.

Raúl se marchó y dio sus últimos años buenos en Alemania. Casillas se marchó al Oporto y Cristiano, a la Juve. ¿Dará Ramos sus últimos años buenos lejos de Madrid?

Pulido. No creo, aunque no va a ser tan fácil como aparenta.

¿El tiempo de David de Gea en la selección se ha acabado?

Mario Torrejón. Como titular indiscutible, creo que sí.

Último minuto y penalti a favor de la Roja. ¿Quién lo tira?

Miguel Martín Talavera. Si antes no ha fallado otro, Ramos.

¿Y si ha fallado?

Romero. Joao Félix (risas de todos).

Talavera. El problema es que siempre se habla de las pelotas de Ramos, pero no tendría menos si dice que tire otro un penalti.

Romero. Ramos no tenía ninguna dudas de cómo tenía que tirar los penaltis. El problema es que el portero le aguanta hasta el final.

Talavera. Ramos no lo hace todo bien al cien por cien. Igual no lo termináis de entender.

España en la Eurocopa. ¿Firmas pasar un cruce?

Pablo Pinto. Firmo llegar a semifinales. Sería una buena actuación para España.

Dani Garrido. Yo no lo firmo. La única ilusión es ganar la Eurocopa.

Romero. Pero si se llega a semifinales es una buena Eurocopa.

¿El discurso de Zidane está desgastado en el Real Madrid?

Antón Meana. Totalmente. Y más con las últimas alineaciones.

Messi ha metido entre selección y clubes una de las últimas 55 faltas. ¿Debe probar otro futbolista?

Jordi Martí. Yo creo que no. Pero es difícil que vuelva a aquellos números del 25%. Pero si me haces escoger entre Pjanic u otro y Messi, me quedo con Messi.

¿Es comprensible que Neymar sea una opción para el Barça cuando le pide 60 millones en los tribunales?

López. No. No es comprensible.

¿Crees que alguno de los candidatos a la presidencia del Barcelona vendrá con una estrella debajo del brazo?

Flaquer. No. Deberían ser unas elecciones para hablar más de proyecto que de cracks. Pero los nombres propios van a salir en la campaña.

¿Crees que en el Real Madrid agradecen que no llegara a tiempo el famoso fax de David de Gea?

Gallego. Yo creo que sí. De todo lo que ha fichado el Madrid, el tema de la portería lo ha solventado. Agradecen que no se produjera aquello,

¿Crees que David de Gea ha jugado más de lo que merece en la selección?

Romero. De titular indiscutible, sí.

El 25 de octubre Tala dijo que tenía el pálpito de que Simeone no seguiría la temporada próxima ¿Siques pensando lo mismo?

Talavera. Sigo pensando lo mismo. Si fuera Simeone no seguiría. Cada semana me refuerzo más porque desde el club cada vez se le protege menos. Lo tengo clarísimo.

Romero. Tiene un escudo de 23 millones netos.

Talavera. Al club le viene perfecto que él se lleve los palos cada vez que hay un problema.

¿Lo venderías como un divorcio?

Talavera. No porque siguen juntos, pero si el año que viene Simeone no sigue no habría ningún disgusto en la planta noble del Metropolitano.

Pulido. Que busquen alguien que haga lo mismo o parecido que Simeone. No va a ser fácil. El disgusto sí lo van a tener.

Gallego. ¿Nos hemos perdido algo con Simeone?

Talavera. Son cosas que veo, que escucho... El club y mucha gente está cómoda si todos los palos van para el técnico.

Romero. ¿Cómo debe proteger el club a Simeone?

Talavera. Estaría bien que no se alentara que se podía haber jugado mejor antes y otras muchas cosas.

Gallego. Yo del club solo escucho que el Cholo es el entrenador. No dice otra cosa.

Torrejón. ¿Y dónde iría?

Talavera. No lo sé, pero antes o después acabará en el Inter o donde quisiera.

Romero. Ojo, a 23 netos, donde quiera, no. No puede ir a cualquier equipo del mundo con ese sueldo. Y perdiendo dinero nadie cambia de equipo.

Torrejón. Es verdad que en el Atlético se lo ha ganado, pero que le paguen en otro sitio lo mismo es difícil.

Martí. Me sorprendió mucho saber que la operación más ambiciosa del Atlético, que es fichar a Joao Félix, no fue una petición expresa del Cholo.