Alfonso Guerra clama contra el acuerdo "despreciable" con Bildu para la aprobación de los Presupuestos

"Hay muchos españoles y, desde luego, muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta". Así se ha referido el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra al acuerdo, a su juicio, "despreciable" del Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en referencia al pacto con EH Bildu para llevar a cabo los primeros trámites de las cuentas para el próximo año.

En una entrevista en La Hora de La 1, de RTVE, quien fuera el número dos de Felipe González hasta 1991 ha defendido que "una alianza con Bildu, los nacionalistas y Podemos no es una tarea democrática". Además, ha añadido que para llegar a un acuerdo como este, el Ejecutivo tendrá que "pagar mucho peaje". "¿Hasta dónde puede llegar ese peaje? Eso es lo que está por ver", ha indicado.

"Una alianza que no es natural"

De acuerdo con Guerra, la alianza para la moción de censura "era buena", pero "no es solvente para gobernar". El exvicepresidente ha indicado que este Gobierno no es natural, ya que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró en su momento "que no podría dormir si el señor Iglesias estuviera en la presidencia": "Ahora duerme con él". Además, ha hecho referencia a que Sánchez "habló mil veces de que con Bildu no llegaría a nada", pero "lo hace".

"Entre todos han organizado una coalición extraña", ha opinado, mientras ha apuntado a que Sánchez "se encuentra en una tela de araña que él ha tejido". "Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando gritar: '¡Con Bildu no, con Bildu no!'", ha expuesto.

Alfonso Guerra sobre el Gobierno de Sánchez: “Esa alianza era buena para lograr la moción de censura, pero no era solvente para gobernar”#LaHoraAlfonsoGuerra pic.twitter.com/Xs51F4gFKG — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

"Rajoy tendría que haber dimitido"

Además, Alfonso Guerra ha considerado que, ante la moción de censura, el expresidente Mariano Rajoy tendría que haber dimitido. "Otro de su partido hubiese sido presidente y España se hubiera ahorrado muchos disgustos", ha expuesto el exvicepresidente y ha agregado lo que cree que fue "un error gravísimo": "En las elecciones de abril de 2019, entre el PSOE y Ciudadanos sumaban 180. Se negaron a hacer un acuerdo. Tenían que haberlo hecho".

Estas declaraciones llegan un día después de que el secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, planteara en una entrevista en El País que Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el PP a la hora de llegar a un acuerdo. Además, recordó a los populares que ellos también pactaron con esa formación política, a lo que el líder popular, Pablo Casado, respondió en un tuit en el que hacía referencia a las víctimas del terrorismo etarra: "Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos. Basta ya", publicó en su cuenta de la red social.