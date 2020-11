Sale a la luz, 26 años tarde, un truco de la PlayStation que te hubiera ahorrado más de un disgusto

La primera PlayStation fue, sin duda alguna, una de las videoconsolas que marcaron un antes y un después en la industria de los videojuegos. No solo por sus novedosos gráficos en tres dimensiones, sino por una serie de títulos que quedarían en el imaginario colectivo de toda una generación. Desde el Metal Gear Solid o el Final Fantasy VII hasta el Sypro, el Tekken 3 o la trilogía de videojuegos de Crash Bandicoot.

Tal fue su éxito que, a pesar de que se trataba de la primera videoconsola desarrollada por Sony, llegó a vender 102,4 millones de unidades en todo el mundo. Una cifra que le permitió adelantar por la derecha a compañías como Nintendo, Sega o Atari, quienes llevaban varias décadas marcando el camino. A partir de entonces comenzaba una era que continúa a día de hoy con la PlayStation 5.

Sale a la luz, 26 años más tarde, un truco relacionado con la primera PlayStation

Sin embargo, y a pesar de que ya hayan pasado 26 años desde el lanzamiento de aquella primera videoconsola, todavía se sigue hablando sobre ella. Todo ello gracias al youtuber experto en videojuegos John Glasscock, quien ha revelado un truco hasta ahora inédito de la clásica consola. Si eres de esas personas que jugaste a la PlayStation original, probablemente recordarás que necesitabas de una memoria externa para poder guardar la partida.

Una pequeña tarjeta de 128 kilobytes, conocida como Memory Card, en la que podíamos almacenar las partidas de cada uno de estos juegos. Dado que la capacidad de esta tarjeta no era demasiado grande, es bastante probable que en alguna ocasión tuvieras que borrar alguna partida de un juego que ya te pasaste para poder guardar una nueva. ¿Borraste algún juego que no querías? No fuiste ni el primero ni el último en hacerlo.

Así podías recuperar tus archivos borrados

No obstante, había una opción para revertir la situación. Según ha explicado Glasscock en un vídeo colgado hace unas semanas a su cuenta de YouTube, Sony añadió una opción en el menú de la Memory Card que nos permitía recuperar archivos recientemente borrados. A pesar de que no aparecía en las instrucciones de la consola, lo cierto es que es muy eficaz. Para poder realizar este truco tenías que dirigirte al menú de la Memory Card.

Para ello tenías que encender la videoconsola sin ningún juego en su interior y esperar a que la PlayStation te permitiera acceder al menú de la Memory Card. En caso de que borraras un juego por error, tan solo tenías que presionar los botones R1, R2, L1 y L2 al mismo tiempo. Es decir, los cuatro botones que se convertirían en gatillos en versiones posteriores de la consola. Como si de un truco del Tekken se tratara, la PlayStation recuperaba el archivo recientemente borrado para que pudieras seguir jugando al mismo.