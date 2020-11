España - Alemania: la reconstrucción de dos clásicos que ya no dominan el fútbol

En el fútbol mundial imperaba eso de definir este deporte como aquel en el que se juegan once contra once en el que siempre vencen los alemanes. Al menos contra España y en las grandes citas, era así. El bagaje para la Mannschaft, tal y como se denomina la selección alemana en su propio idioma, era clara y ampliamente favorable. Una noche en el ya mítico Ernst Happel de Viena lo cambió todo para siempre, tanto en la concepción propia como ajena de la Selección Española, que había batido por fin a los invictos alemanes.

Ese recuerdo, así como ese cabezazo de Puyol en un córner - España nunca metía de córner - no hizo más que revolucionar por completo una rivalidad histórica, invertir un dominio en el que los españoles pasaron de sometidos a abusones. La germanización de los españoles, que acabó con los de Joachim Löw cogiendo el testigo de dominadores y sumando una similitud más a eso que ni alemanes ni españoles acabamos de hacernos a la idea, y es que somos muy parecidos.

Actualmente, ambas selecciones pasan por un lento proceso de reconstrucción. Si bien los alemanes sonríen por el gran momento de forma del Bayern, que ha desbancado al Liverpool como equipo más en forma de Europa, la Selección Española puede estar contenta de la irrupción de jóvenes talentos, así como de la fuerte competitividad que ha recuperado LaLiga. Alemanes y españoles tratan de recomponer sus piezas, de seguir jugando y demostrar la misma naturalidad, de la que son conscientes que carecen, a través de nuevas fórmulas, para volver hacer con su fútbol cátedra y dominar el panorama internacional.

La previa del encuentro que se disputa en La Cartuja a partir de las 20.45 horas entre la Selección Española y Alemania pasa por una serie de resultados que favorecen a los del experimentado Löw. A España sólo le vale ganar si quiere estar en la Final Four, mientras que a los germanos con un empate les basta para estar en esta fase final. Justamente, el último partido entre estas dos selecciones acabó en igualdad gracias a un gol 'in extremis' de Gayà en el minuto 96, tantos a los que la Selección de Luis Enrique nos tiene ya acostumbrados.

Cabe destacar que desde aquel partido el siete de julio de 2010, España no logra una victoria frente Alemania. La Roja lleva una década sin ganar a los germanos, despertando los fantasmas que sobrevolaron la cabeza de toda la afición durante tantos años, imposibilitando una victoria para los españoles.

A pesar de los dos procesos de reconstrucción en las que se encuentran inmersos ambas selecciones y que provocan que no salgan como grandes favoritas para la próxima Eurocopa, en detrimento de Francia, Portugal o Inglaterra, esto no parece notarse en Manuel Neuer. El portero del Bayern nunca ha sido uno de los jugadores más humildes que se recuerda, y de cara al partido que se celebrará en unas horas admite la superioridad que les da estar líderes: "Somos líderes y ahora podemos ir a España sacando pecho". Ellos llegan al estadio de La Cartuja sacando pecho, no se sabe muy bien por qué, pero así aterriza una Selección que tendrá enfrente a una revitalizada Roja, con falta de gol pero con muchos recursos que pueden dejarles a un lado de la ansiada Final Four.

El recelo por no estar en el trono del fútbol mundial sigue vigente, ahora es el momento de ver qué selección es capaz de adaptarse mejor al rol: si una selección que ha tocado la gloria más absoluta y ha vuelto a lo terrenal, como era norma en el pasado, o si los alemanes, que están mucho menos acostumbrados a la decepción y crítica en el tablero internacional.