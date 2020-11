La Liga impone un drástico recorte del 42% de los salarios al FC Barcelona

La Liga fijó el límite de gasto salarial del Barça este pasado mes de enero en 656 millones. Ahora, para la presente temporada, lo reduce a 382,7 millones. Se trata de una reducción de casi el 42%.

El Real Madrid sin embargo ha hecho mejor los deberes y ha gestionado mejor el colchón de beneficios en los últimos ejercicios y el recorte a su masa salarial es muy inferior al del Barça y el techo de gasto le queda en 468 millones.

Aviso para el Barcelona

Javier Tebas, presidente de La Liga, invita al Barça a coger el toro por los cuernos y a acometer una temporada de transición si la caída de ingresos afecta su competitividad. Si el Barça no puede recortar lo exigido no habrá sanciones pero, según Tebas, se arriesgaría a la seria amenaza de la salud de su tesorería, de los pagos. Tebas también descalificó la Superliga: "Si un inversor quiere perder dinero, nada mejor que la clandestina Superliga".

Pérdidas por el COVID

En el mismo acto de presentación de los límites salariales fijados para cada club profesional, el director general corporativo de la Liga José Guerra también anunció que el Gobierno modificará el Real Decreto para que no se tengan en cuenta las pérdidas por efecto del COVID en las cuentas y balances de los clubes. De forma, dijo este directivo, que no estará en juego el patrimonio de los directivos de los clubes, que en condiciones normales deben dar respuesta a las pérdidas, pero no en este caso en que resultan "sobrevenidas".