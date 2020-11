El próximo 27 de noviembre se estrena en Movistar Plus el documental sobre la vida deportiva de Iker Casillas 'Colgar las alas', un trabajo en el que se repasará el recorrido del portero de Móstoles desde sus comienzos hasta el día de hoy, pasando por supuesto por el infarto que sufrió en mayo del pasado 2019 y que le ha apartado de los terrenos de juego hasta el día de hoy.

En el reportaje, el portero de 39 años cuenta cómo en sus comienzos volvía a su casa en metro tras los partidos, con los aficionados que le habían alentado minutos antes. "Recuerdo que después de muchos partidos en el Santiago Bernabéu, me ponía una gorra y me tapaba con el abrigo y me metía al metro con todos los aficionados. No me veían, y esa era la realidad para poder irme a casa", ha descrito.

Su infarto

Casillas habla también del durísimo percance de salud que sufrió y que le mantiene apartado de los terrenos de juego: "Es difícil cambiar el chip. Cuando ves los partidos todavía piensas cómo estarán los campos, cómo lo estarán viviendo... todavía no he empezado a disfrutar del fútbol".

"Mi carrera es lo que es, con lo bueno y con lo malo. No habría cambiado nada. Quiero demostrar que esto, el infarto o cualquier enfermedad, hay que superarlo. Hay gente que se viene abajo, y quiero que sirva como ejemplo", ha asegurado.

Manu Carreño informó este martes en El Larguero de que Iker Casillas no tardará en incorporarse al Real Madrid para trabajar en su fundación. El de Móstoles compaginará ese cargo con su actual cometido como embajador de LaLiga.