Barack Obama: "Trump ha hecho mucho daño en EEUU y en el resto del mundo"

El expresidente de EEUU, Barack Obama, ha concedido una entrevista a El País en la que repasa la actualidad del país tras las elecciones del pasado 3 de noviembre, cuyos resultados se resiste a aceptar Donald Trump, y también el escenario internacional en el contexto de la pandemia de COVID-19, entre otros temas.

Preguntado por la aportación de Donald Trump desde la Casa Blanca, Obama no ha disimulado las críticas a su sucesor: "No hay ninguna duda de que se ha hecho un daño significativo, tanto aquí en EEUU como en el resto del mundo. Si ignoras la ciencia, si ignoras los hechos, entonces la pandemia va a ser peor. Y si fomentas o disculpas comportamientos racistas, aquellos que tienen esos impulsos se sienten envalentonados".

El expresidente estadounidense también se ha referido a la actitud de Trump tras las elecciones: "No me sorprende que Donald Trump se esté comportando así al final de su presidencia". Pero Obama también se ha mostrado optimista de casa al futuro.

"La Historia no solo se mueve hacia delante", ha dicho. "También se mueve hacia atrás, hacia los lados. Lo que me hace ser optimista, al final, es la generación más joven, no solo en EEUU, también en el resto del mundo. El grado en el que creen, mucho más que sus padres o sus abuelos, que todas las personas son iguales. Ellos abrazan la idea de una humanidad común, abrazan la idea de que somos administradores y tenemos que afrontar asuntos como el cambio climático".

Un optimismo en el que también incluye al que fue su vicepresidente, y ahora presidente electo, Joe Biden: "Lo que han demostrado estas elecciones es que la sociedad estadounidense está profundamente dividida. Algunas de esas divisiones ya estaban presentes antes de la llegada de Donald Trump, y seguirán ahí cuando se vaya. Pero lo que sí está claro es que Trump ha avivado el fuego de la división. Sé que Joe Biden, por instinto y por carácter, buscará reconectar al país porque es un unificador".