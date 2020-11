Sanidad pide a las comunidades que quieran ampliar el testeo a las farmacias un plan detallado

Los planes de desescalada que se plantean en Cataluña o Andalucía, las restricciones que se pondrán en marcha en Navidad y la petición de la Comunidad de Madrid para que se puedan realizar test de antígenos en las farmacias son algunos de los asuntos abordados este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Mérida.

La posibilidad de hacer los test de antígenos en las farmacias como piden la Comunidad de Madrid y Cataluña ha centrado buena parte del debate. El ministro Illa se ha referido al documento aprobado por la Comisión Europea sobre estos test: "Lo estamos estudiando con detenimiento pero, en principio, valida la estrategia de testeo de antígenos, que pueden ser muy útiles si se utilizan adecuadamente, si se llevan a cabo por sanitarios y siguiendo las instrucciones del fabricante".

Salvador Illa también ha expresado que si alguna comunidad quiere ampliar el testeo debe comunicar con detalle el plan. "Hay que saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, si va a haber circuitos separados, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud. Hay toda una serie de detalles que hay que conocer. Si alguien piensa que podemos ampliar la red de testeo queremos conocer los detalles al respecto", ha aclarado.

El ministro se ha comprometido a estudiar el plan que llegue a Sanidad: "Pensamos que el sistema actual de detección es eficiente, pero es un criterio mínimo de respeto institucional que presenten un plan detallado. De momento, las pruebas tienen que realizarse por personal especializado y siguiendo las indicaciones del fabricante".

Ha insistido Illa en que no hay cambio de criterio y que no se niega a nada, pero que quien quiera ampliar la red de detección a las farmacias debe explicar los detalles a Sanidad.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha explicado que la región no va a permitir que se haga en las farmacias la prueba rápida de antígenos. Ha puesto en valor su red logística y no descarta que esa estructura sirva para distribuir vacunas, pero en este momento no va a autorizar las pruebas en estos establecimientos.

Acuerdo para crear un grupo de trabajo de recomendaciones para Navidad

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dicho que la Navidad que nos espera será distinta: "Estamos trabajando para unas navidades diferentes, las celebraciones serán de otra manera y es un mensaje que debemos dar".

"Estabilidad a la baja, pero situación muy preocupante. Además estamos al comienzo del invierno con mayor incidencia de virus respiratorios", ha valorado el ministro de Sanidad los datos conocidos este miércoles con 351 nuevos fallecidos.



"Hemos acordado la creación de un grupo de trabajo para dar directrices de cara a las fiestas: los ancianos que quieran estar con su familia, cómo deben actuar los estudiantes o cómo recibir a los reyes magos", ha explicado el ministro Illa.

Muchas comunidades han empezado a trabajar en sus planes de cara a la Navidad, y según ha anunciado el ministro, la semana que viene se conocerán más detalles.

Almeida, a favor de los test en farmacias

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este miércoles que confía en que "no pase como con la realización de PCR en el aeropuerto de Barajas" y el Gobierno central lleve a cabo otro "cambio de criterio" sobre la realización de test de antígenos en las farmacias madrileñas.

"Nos permite disponer de un chequeo de una parte muy importante de la población. Espero que no nos pase como con los PCR, que haya un cambio de criterio después de cinco meses, y que se autoricen antígenos en farmacia", ha apostillado. Ha pedido al ministerio de Sanidad que "en la medida de lo posible no persevere en los errores".

Bruselas pide a los países consensos sobre los test de antígenos

La Comisión Europea ha pedido este miércoles a los Estados miembro que se pongan de acuerdo en los criterios de uso de test rápidos de antígenos porque cree que recurrir a ellos de manera "complementaria" a las PCR puede ayudar a contener la pandemia.

Bruselas ha pedido "cautela" porque la fiabilidad de sus resultados es menor y ha avisado de que debe ser el personal sanitario quien realice estas pruebas para reducir el margen de error. Se trata de una serie de recomendaciones que ofrece Bruselas a los Estados miembro para evitar la descoordinación en la gestión de la pandemia que se vivió sobre todo en los primeros meses de la propagación del virus en Europa.

El documento adoptado este miércoles por el Colegio de Comisarios recuerda que los resultados clínicos de los test rápidos "no son óptimos" por el momento y que existen pocos datos sobre su eficacia en pacientes asintomáticos.

Con todo, el Ejecutivo comunitario cree puede ser una medida de apoyo que ayude controlar los contagios y para evitar restricciones severas en la libertad de movimiento de los ciudadanos o tener que recurrir a medidas como el aislamiento o la cuarentena.

Las reticencias de Fernando Simón

La opción de realizar los test en las farmacias plantea algunos problemas, según recordó el lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón.

A su juicio, puede ser una ayuda importante contra la covid, pero que hay que ser conscientes de los riesgos asociados y los problemas legales y competenciales. "No podemos pensar que una persona con sintomatología vaya a una farmacia", advirtió el director del CCAES, para quien estos establecimientos deberían tener "un circuito COVID" y, además, hay riesgo de que se contagie su personal.