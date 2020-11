Shazam revela las canciones más buscadas de la historia de la plataforma

Shazam es, sin duda alguna, una de las plataformas de reconocimiento de música más populares a nivel internacional. A pesar de que los asistentes virtuales hayan comenzado a ofrecer este servicio, todavía son muchas las personas que se decantan por la aplicación de Apple para descubrir cuál es esa canción que han escuchado en un anuncio en concreto. Tanto es así que, a día de hoy, han alcanzado los 200 millones de usuarios activos mensuales.

Para celebrarlo, la compañía ha dado a conocer las canciones más "shazameadas" en la historia de la plataforma. Todo ello a través de una lista de reproducción que ha compartido recientemente en Apple Music, donde podemos encontrar la lista de las 100 canciones que más se han buscado durante estos últimos años. ¿Sabías cuál es la primera? Según informan los desarrolladores de la empresa británica, el Dance Monkey de Tones And I.

Estas son las canciones más buscadas de la historia de Shazam

Dance Monkey se convirtió en una auténtica bomba viral entre 2019 y 2020. Un éxito que conquistó una treintena de países, donde se convertía en el número uno gracias al poder de las redes sociales y plataformas como Shazam. A raíz de su publicación a mediados de año, esta canción protagonizó todo tipo de anuncios e incluso se coló en algún que otro videojuego. Por esa misma razón, y dado que la artista Tones And I no era tan conocida hasta el lanzamiento de esta canción, el número de búsquedas relacionadas con la misma se disparó hasta colocarse en la más buscada de la historia.

A continuación, la lista de reproducción destaca otros éxitos como Prayer in C y Let Her Go. Mientras que la primera de ellas pertenece a Robin Schulz, Lilly Wood y The Prick, la segunda es de Passenger. Puede que los nombres de las canciones no te suenen tanto como otras más populares. Sin embargo, y si las reproduces en cualquier dispositivo, sabrás de cuál se trata. De esta manera, Shazam te ayuda a encontrar el título de esa melodía que tienes en la cabeza y que no te puedes despegar.

Desde Avicii hasta Ed Sheeran

Entre las diez más buscadas de todos los tiempos, Shazam ha compartido otros títulos como el mítico Wake Me Up de Avicii y Leon On de Major Lazer. También Thinking out loud de Ed Sheeran, Cheap Thrills de Sia, Somebody that I used to know de Gotye y This Girl, de Kungs y Cookin' On 3 Burners.

Por último, y para cerrar la lista de las diez canciones más populares de la historia de Shazam, la plataforma destaca Take me to the church, de Hozier. ¿Quieres más? En la lista de reproducción de Apple Music encontrarás las diez canciones más populares de una plataforma que ya cuenta con más de 200 millones de usuarios activos al mes.