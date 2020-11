¿Estás buscando un décimo de la Lotería de Navidad en concreto? Así puedes dar con él

Todavía quedan varias semanas para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. No obstante, y si todavía no has comprado tu décimo pero tienes la intención de hacerlo, será mejor que no lo dejes para el último momento para evitar todo tipo de colas o disgustos. Principalmente si eres de esas personas que quieren jugar un número en concreto, pues el reloj corre en tu contra y puedes quedarte sin él.

De hecho, ya hay algunos que están agotados en cualquier administración del país. Entre ellos el 14.320, un número que coincide con el día que se decreta el estado de alarma en España. Según daba a conocer el vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (PIDAL), Alejandro Aznar, en declaraciones a Europa Press, durante estas últimas semanas han estado recibiendo entre dos y tres llamadas o correos electrónicos de ciudadanos interesados por ese número. Por esa misma razón, y a pesar de que quede algo más de un mes para el sorteo, ya se han vendido todos los décimos: "Si toca, será un premio muy repartido".

Dónde encontrar un décimo de la Lotería de Navidad en concreto

Por esa misma razón, y estás pensando en hacerte con un número en concreto, no lo dejes para el último momento. ¿Sabes cómo encontrar ese número que estás buscando? Si quieres jugar con un número que represente algo para ti, o con una fecha especial que no puedas encontrar en cualquier establecimiento, existen varias formas de dar con él. La primera de ellas es acudir a la página web de Loterías y Apuestas del Estado o en su aplicación móvil.

Una vez allí, dirígete a la sección dedicada a la Lotería Nacional y escoge el Sorteo Extraordinario de Navidad. Cuando hayas pulsado sobre esta opción, la página web te ofrecerá la oportunidad de crear un décimo con las cifras que tú elijas. Desde tu fecha de nacimiento o un número que te evoque a la suerte hasta cinco números al azar. Y es que, por mucho que insistamos, la probabilidad de que nos toque un número u otro es la misma. Es decir, existen las misma probabilidades de que toque el 00000 a que lo haga el 25.502.

¿En qué administración venden el décimo que estás buscando?

Si no lo tienes del todo claro, también puedes dejar que la plataforma te encuentre un número capicúa, un número sin cifras repetidas consecutivas o uno no quebrado. Es decir, aquel con la centena diferente de cero. O ir directamente a la administración en la que se encuentra dicho número y hacerte con él. En esa misma pantalla en la que puedes buscar un número en concreto, la plataforma te permite consultar todos los décimos disponibles online. Si pulsamos sobre ese enlace, la web te pedirá que pongas un número en concreto y especificar el sorteo en el que quieres jugar dicha cifra.

Después de pulsar en la opción buscar, te aparecerá una página de resultados en el que se muestran las distintas administraciones en las que se puede adquirir dicho décimo. También podrás consultar cada uno de los puntos de venta e incluso descubrir cuántos premios han vendido durante estos últimos años. En caso de que tu décimo esté en la otra punta del país, podrás ponerte en contacto con la administración para que te lo reserven e incluso que te lo envíen a casa previo pago.