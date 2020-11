"No me sorprende que el Madrid estudie qué sucedió con Pedri: es un caso entre miles"

El Barça fichó a Pedri después de elaborar 12 informes sobre el futbolista. El primero, con fecha del 22 de octubre de 2017. Amador Lorenzo, exportero de Madrid y Barça, fue el primero que etiquetó un informe en el club azulgrana con la recomendación de incorporarlo. El traspaso se materializó dos años después, en verano de 2019.

El descubrimiento de Pedri

Un año y medio antes, en febrero de 2018, Pedri pasó una semana a prueba en el Cadete del Real Madrid. Por primera vez, uno de los responsables de formación y captación del club blanco entonces, Jose Manuel Díaz, recuerda en el 'Què t’hi Jugues!' de SER Catalunya que "esa semana del 5 de febrero 2018 cae una nevada impresionante en Madrid. El lunes no se pudo entrenar, el martes y jueves muy poco porque el cadete donde hacía la prueba jugaba un amistoso el miércoles, y por protocolo del club los jugadores que están a prueba no los pueden disputar".

El técnico, ya fuera del club, explica que "con solo esos dos entrenos pre y post partido se valora que con tan poco tiempo no se puede tomar una decisión, sabiendo incluso que cuando volviera a Canarias firmaría por Las Palmas si no se quedaba en el Madrid".

A colación de la noticia que contó Antón Meana el martes en El Larguero, Díaz recuerda que "en aquel momento no hubo nada de lío dentro del club por la decisión sobre Pedri. Lo que haya pasado ahora ya no lo sé". Añade que "ahora nadie duda del potencial que tenía Pedri, pero hay que tomar decisiones con lo que uno pueda ver en ese momento. Y lo que Pedri pudo demostrar en esos ratos de dos entrenamientos, además con circunstancias muy anómalas para él, no fue suficiente".

Preguntado por si el responsable final de la decisión fue Alfredo Merino, director nacional de captación del Real Madrid, defendió que "las decisiones se toman consensuadas, y ésta había que tomarla deprisa porque estaba Las Palmas esperando. Yo estaba en Krasnodar con el Juvenil A, que jugaba partido de Youth League, y no pude ver la prueba. No sé exactamente quién es la persona que toma la decisión. Pero nunca la toma una persona sola".

"Uno entre miles"

Sobre las consecuencias que pueda tener ahora, entiende que "rabia siempre da, porque uno siempre quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Casos como éste pasan de vez en cuando, pero pasan. Hace 5 años pasó al revés con Marco Asensio, por ejemplo. Los responsables de cada club toman una decisión, y si luego el chico llega tiene más repercusión". Y añade que "no sé si ahora escuece que Pedri juegue en el Barça, pero es la obligación del Madrid enterarse realmente de lo que sucedió. Me atrevería decir que hablamos de un caso entre miles, cuando suceden este tipo de cosas".

También apunta a lo excepcional de la precocidad del futbolista canario: "la explosión de Pedri en Las Palmas ha sido tan inmediata que su paso por categorías inferiores no ha existido, fue directamente al primer equipo. El director deportivo lo ofreció a varios equipos, también al Real Madrid igual que al Barça o al Manchester City, y se lo llevó el primero que pagó".

Todo se aceleró entonces, dos años después del primer informe de seguimiento elaborado por el Barça y un año y medio después de la prueba del Madrid. En verano de 2019, cuando el entonces secretario técnico de Las Palmas, Toni Otero, se lo recomendó a Jose Mari Bakero, para el Barça. El héroe de Kaiserlautern, tras verlo en un amistoso ante el Betis, puso en alerta al hoy secretario técnico Ramon Planes, que cerró el trato en 5 días por 5 millones de euros.