Wayne Rooney, jugador-entrenador del Derby County, ha concedido una entrevista en la que repasa toda su carrera ahora que vive los últimos coletazos de la misma en su país con el equipo de Segunda División. El que fuera el conjunto entrenador por Frank Lampard, y que actualmente sigue luchando por el ansiado ascenso a la élite del fútbol inglés sigue siendo hogar de Wayne Rooney, un jugador que ocupa los libros de historia del Manchester United, y de la competición inglesa.

El mítico delantero, como decimos, repasó toda su carrera y admitió que durante su carrera en el conjunto de Old Trafford tuvo la oportunidad real de recalar en La Liga española, concretamente en uno de los dos equipos que controlaban el panorama nacional e internacional, es decir, Real Madrid o Barcelona: "En ese momento, estaba mirando al Real Madrid y al Barcelona. Y, para ser honesto, hubo una conversación entre mis representantes, las personas relacionadas con estos dos equipos y yo mismo. Recuerdo perfectamente un día sentado y pensando en jugar en ese Barcelona, con Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Había encajado perfectamente, sobre todo porque Messi seguía jugando en una de las bandas", afirmó convencido.

Finalmente, el inglés acabó quedándose en el Manchester United hasta el año 2017, cuando fichó por el Everton. Más tarde probaría la experiencia americana, exactamente en el Dallas United, para volver a su Inglaterra natal.

Una salida que no fue sencilla, según admite el propio Rooney, recordando el episodio en el que se presentaron más de una decena de aficionados en la puerta de su casa pidiendo que permaneciese en el club, así lo calificó: "Creo que nuestra relación es buena. Se complicó un poco cuando pedí salir del club, entiendo su frustración. Pero había otras cosas sucediendo y yo también me frustraba por el camino que estaba siguiendo el United. A día de hoy algunos aficionados no lo han superado y lo entiendo", sentenció.