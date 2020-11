Ganan peso en las últimas horas las informaciones desde Reino Unido que hablan del futuro nombramiento del piloto Lewis Hamilton como 'Sir'. Este título es otorgado cada Año Nuevo por la Reina Isabel II a las personalidades británicas con más peso y el logro del heptacampeón del Mundial de Fórmula 1, que hace escasas semanas igualó el récord de campeonatos de Michael Schumacher, no ha pasado desapercibido.

Desde el Daily Mail hablan incluso de una intervención personal del primer ministro del país, Boris Johnson, para que este reconocimiento se lleve finalmente a cabo. El nombre de Hamilton se sumaría así al de otras estrellas del deporte como el atleta Mo Farah o el tenista Andy Murray. Sin embargo, el ser cuestionado sobre esta opción, el piloto rehúsa los méritos que se le achacan para esta concesión en un gesto de reconocimiento a personas anónimas.

"Cuando pienso en ese honor, pienso en personas como mi abuelo, que sirvió en la guerra, pienso en Sir Capitán Tom, quien fue nombrado caballero y esperó cien años por ese increíble honor", destaca, trasladando incluso los halagos a "héroes olvidados" a la actualidad.

"Las personas que dirigen hospitales, las enfermeras y los médicos que están salvando vidas durante el momento más difícil de la historia. Pienso en esos héroes olvidados y no me veo a mí mismo como un héroe olvidado", apunta, ampliando el por qué de su caso particular: "No he salvado a nadie". En este abanico de opciones, Hamilton tira de humildad para poner el foco en los trabajadores esenciales que permitieron que su país no colapsara en un año marcado por la pandemia del coronavirus.

Pese a no verse como 'Sir' Lewis Hamilton, el vigente campeón de Fórmula 1 se mostró tremendamente orgulloso por su país y el significado de su nacionalidad. "Tener la bandera sobre tu cabeza, sobre el número uno, es un honor tan increíble...", recogía el británico al cerrar su temporada con una nueva victoria cuando ya tenía su último título en el bolsillo.