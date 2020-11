"Voy a seguir dando la nota contigo": Matías Prats habla sobre el paso de Mónica Carrillo en 'Mask Singer'

El programa Mask Singer se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva. Después de ser el programa más visto en una treintena de países, el concurso de Antena 3 ha conquistado a la audiencia española gracias a una propuesta nunca antes visto en la televisión. En este talent show, una serie de famosos actúan completamente disfrazados frente a un grupo de investigadores y el público, quienes tendrán que adivinar antes de que termine el programa quién está al otro lado del disfraz.

Desde que se emitiera el primer programa hemos descubierto que Georgina Rodríguez era el León, que Pepe Navarro era el Pulpo y que Norma Duval era el Unicornio. También que la periodista Mónica Carrillo era la Mariquita, la primera máscara invitada a un concurso en el que cada vez conocemos más pistas sobre cada personaje. Una actuación que no pasó desapercibida para el público, pues fue capaz de interpretar el mítico Someone like you de Adele a un buen nivel.

"La televisión ha sido el referente del entretenimiento durante estos últimos meses"

Varios días más tarde, su compañero de informativos Matías Prats no ha dejado pasar por alto la actuación de su compañera y ha aprovechado para hablar sobre la misma en directo. Aprovechando el Día Mundial de la Televisión, Mónica Carrillo y Matías Prats han querido rendir un homenaje a los profesionales de todas las cadenas en un 2020 que ha sido duro para todos y todas: "La televisión ha sido el referente del entretenimiento durante estos últimos meses".

Después de hablar sobre la importancia de la televisión en la pandemia, la periodista ha dado paso a un Matías Prats que se encontraba en el control de realización junto al equipo que hace posible el informativo cada día: "Hemos querido que participaran ellos, a los que no ven en pantalla. Aquí están los compañeros, la editora, la realizadora que alguna vez me ha pegado un bufido...".

"Voy a seguir dando la nota contigo, juntos"

Tras hacer un repaso a las personas que forman parte del equipo, y a petición de Mónica Carrillo, Matías Prats ha dado a conocer cuáles son algunos de los momentos clave en los 46 años que lleva trabajando en televisión. Desde el 23-F hasta la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona hasta el final de ETA o el ataque terrorista a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2011. Aprovechando la ocasión, también ha reconocido que le ha sorprendido, y mucho, la actuación de su compañera en Mask Singer.

Después de rememorar la actuación de su compañera, Matías Prats le ha preguntado si piensa cambiar de registro y comenzar una nueva carrera como artista. Sin embargo, y después de tantos años junto a él, la periodista ha reconocido que seguirá en los informativos junto a él: "Voy a seguir dando la nota contigo, juntos".