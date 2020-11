Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP, habló acerca del hecho de que sus rivales no le consideraran a principio de temporada un candidato al título y reconoció que él tampoco se hubiera situado en ese lugar.

"No hace falta decirles nada, a veces no hablar duele más que hacerlo. Hemos hablado en la pista. Yo tampoco me hubiera puesto el primero este año, pero en el top-5 sí viendo el potencial que sabía que tenía", afirmó en rueda de prensa.

"Igual mis rivales no tenían tanta confianza en mí como la tengo yo. Pero si todo el mundo me hubiera puesto como favorito y hubiera ganado, no sería tan bonito. El año que viene se lo pensarán un poco más", añadió.

Mucha presión

Mir hizo un repaso de su temporada: "Ha sido duro porque cuando se iba acercando el final, se iba haciendo más y más duro. Al arrancar tan tarde, todo el mundo tenía muchas ganas de empezar y las ganas nos podían. Incluso tuve errores en las primeras carreras. En Brno toqué fondo y a partir de ahí mi confianza fue creciendo, cada vez me fui encontrando mejor".

"Me fui descubriendo a mi mismo, una etapa bonita a mitad e temporada. El final ha sido lo más difícil, tenía la presión de ser el más rápido en pista y en casa de no contagiarme para no quedarme fuera del campeonato. Eso me hizo la vida un poco difícil en las últimas carreras. Intentamos tomar todas las precauciones posibles. Lo voy a recordar toda la vida, estuve sometido a mucha presión dos o tres semanas. Pero ha valido la pena", agregó.

El piloto opina que ganar un Mundial "tiene cosas muy buenas" aunque le generará presión de cara al año que viene: "No sé cómo lo voy a llevar esto del título, porque no lo he vivido nunca. Cuando lo conseguí en Moto 3 fui a Moto 2 y no he estado dos años después de un título en la misma categoría, es la primera vez".

La presencia de Marc Márquez

En el inicio del próximo Mundial podría estar ya Marc Márquez, que se ha perdido este curso: "Sabemos que el paquete Honda-Marc ha sido muy rápido en los últimos años, el favorito. Para disputar un Mundial con un paquete como ese tenemos que mejorar nuestra velocidad en la moto, que nuestro paquete sea un poco más competitivo".

La hablar de sus próximos rivales a la hora de revalidar su título, Mir no tiene dudas: "El primero de todos va a ser Marc. Luego espero que el año que viene no sea como este, no tener 6 o 10 rivales directos. Espero tener menos. Mi compañero de equipo es rápido, Fabio, Maverick, alguna Ducatti estará por ahí, las KTM también han demostrado un potencial muy rápido... Es complicado decir uno. No me gustaría no poner a alguien y que salga, iré con pies de plomo", dijo.