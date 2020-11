"La pelota no se mancha": el encendido discurso de Diego Armando Maradona que ya es historia del fútbol

Fue el día 10 de noviembre del año 2001. Hace poco más de 19 años. Diego Armando Maradona se despedía de 'La Bombonera', el estadio de Boca Juniors. Era un partido homenaje de Argentina contra el resto del mundo. Por el combinado argentino jugador Burgos, Ayala, Sorín, Samuel, Aimar, Almeyda, Zanetti, Verón, 'Kily González y Claudio López. Después entraron Cavallero, Castromán, Pochettino, Placente, Husaín, o Berizzo. Estaban entrenados por Marcelo Bielsa y capitaneados por el propio Maradona.

Córdoba, Carini, Higuita, Ferrara, Bermúdez, Gamarra, I. Córdoba Matthaus, Solano, Riquelme, Francescoli, Recoba, Aguilera, Valderrama; Suker, Careca, Stoichkov o Cantona fueron algunos de los nombres que estuvieron enfrente. En la banda los dirigió Alfio Basile.

El partido de exhibición terminó 6-3. Maradona hizo dos goles en su despedida. El '10', que formaba con la albiceleste, jugó varios minutos de este encuentro con la camiseta de Boca Juniors. Pero todo esto (el resultado, los componentes de cada equipo...) fue anecdótico. En su despedida de La Bombonera, antes 60.000 personas, Maradona dejó una de las frases que le acompañará para siempre: "la pelota no se mancha".

Terminado el encuentro, acompañado por su familia, Diego quiso despedirse de los que habían sido los aficionados del club de su vida: Boca Juniors.

Todo el mundo ve lo que es la hincada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el futbol y la pasión que tienen, gracias a Dios, por un número 10 que algún día les arrancó una sonrisa. Yo, la verdad, no puedo, no sé con qué pagarles, de verdad. Traté de ser feliz jugando al futbol y hacerles felices a todos ustedes. Yo creo que lo logré y la verdad que no me lo espera, lo de hoy no lo esperaba, es demasiado para una persona, para un jugador de futbol. Se lo agradezco de corazón.

Los aplausos detuvieron momentáneamente a Maradona. Tras los agradecimientos a la que fue su hinchada, el Pelusa dejó una de las frases que se han convertido en lema del futbol:

Esperé mucho este partido que ya terminó. Ojalá no termine nunca este amor que siento por el futbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo, de todos los jugadores de futbol del mundo. El futbol es el deporte más sano y más lindo del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.