"Dejame de joder...": La angustiosa reacción de Ruggeri al enterarse en directo de la muerte de Maradona

Diego Armando Maradona era historia viva del mundo del fútbol hasta su prematura muerte a los 60 años de edad por una parada cardiorrespiratoria, según informan los medios argentinos. El mundo del fútbol al completo ha reaccionado de inmediato a la triste noticia de su fallecimiento, y entre otros muchos, algunos de sus compañeros, rotos de dolor e impactados por la noticia, no supieron cómo reaccionar.

📸 La angustia de cuando te comunican la muerte de un ser querido



😰 Óscar Ruggeri, compañero del Pelusa en el Mundial 86, se enteró de la noticia en pleno directo pic.twitter.com/q1mBKytfSq — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 25, 2020

Este es el caso de Óscar Ruggeri, compañero de Maradona en tres mundiales entre ellos México 1986, que acabó levantando el Pelusa en México en una de las mayores exhibiciones que se recuerda, quien se enteró del fallecimiento de su amigo en un programa en directo. Durante una llamada del informante de dicha muerte, el Cabezón, tal y como lo llaman reaccionó de inmediato en una lucha por mantener las lágrimas.

Así reaccionó en directo: "Encima no podía estar con él, nada, ni hablarle, ni nada. Esto es un paro en el mundo. Me conmueve, por ejemplo verte a vos, verlos a todos acá, que se les cae lágrimas, la verdad. Qué bárbaro, nos debe pasar a todos los argentinos. No hay un argentino al que no se le esté cayendo una lágrima, por lo que ha hecho este chico por este país. Si hay alguien a los argentinos fue éste cada vez que jugaba. Esa es la bronca más grande. De pibe... No puede ser. No puede ser. Nosotros todos disfrutábamos de lo que nos hacían vivir ustedes. Estábamos en pleno goce de lo que habíamos hecho, que es tan difícil. Ya se cayeron tres pibes del plantel. Dejame de joder".