La conmoción mundial que ha destapado la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha destapado una enorme oleada de reconocimientos y recuerdos acerca de su figura. Una de las más curiosas ha tenido lugar en las redes sociales rescatando al único rival del mítico '10' que mantiene su andadura en el fútbol profesional aun 23 años después de la retirada de los campos del ídolo argentino.

Hablamos de un viejo conocido de la Liga española como Sebastián 'El Loco' Abreu. El charrúa, todo un trotamundos de los clubes, emprendía en la década de los 90 su particular viaje en el mundo del fútbol defendiendo los colores de San Lorenzo de Almagro, el segundo de los 29 equipos que ha defendido en todo un Récord Guinness reconocido. A sus 44 años, el charrúa ya se ha permitido incluso iniciarse en los banquillos como entrenador-jugador en el Boston River de su país.

El "Loco" Abreu es el ultimo futbolista en activo que compartió alguna vez un partido con el Maradona jugador. El día que se retire habrá terminado de manera oficial la "Era Maradona". pic.twitter.com/OOCqc0aKNM — Juan Manuel D\'Angelo (AKA Futboltrotters) (@futboltrotters) November 26, 2020

Un Abreu con 19 años se topó entonces con todo un Maradona en la recta final de su carrera, tratado ya como un 'Dios' en Boca Juniors. De aquel encuentro, 'El Loco' recordaba meses atrás en el medio argentino TyC Sports su frente a frente y cómo logró hacerse con su tan codiciada camiseta. "Cuando terminó el primer tiempo me chifló y me dijo 'Uru, ¿no vamos a cambiar?'", relataba, además de contar el percance que tuvo para recuperarla después de haberla soltado sin cuidado en el descanso: "La tiré atrás de un ropero que tenía el vestuario. Cuando terminó esperé a que salieran todos, pero no la podía sacar de ahí. Salvador, el utillero, me agarró de los pies la enganché con un palo de escoba".

Este histórico enfrentamiento de 1997 se saldó con 2-1 en La Bombonera y marcó el comienzo de un bonito vínculo que se mantuvo durante décadas. Tanto es así que el uruguayo quiso brindarle una despedida especial a Maradona en su cuenta de Instagram. "Siempre te recordaré de la mejor manera Diego, dentro y fuera de la cancha. Descansa en paz. El mejor de todos los tiempos", rezó en un mensaje adjuntado con varios de sus momentos juntos tanto en el verde como fuera de él.

Historia del fútbol, el nexo de las carreras de Abreu y el 'Pelusa' se extienden ya a un periodo que ha vivido nada más y nada menos que seis décadas. Desde el debut del argentino en los años 70 en las filas de Argentinos Juniors al periplo vigente del delantero uruguayo en el 2020. El último resquicio en los estadios del vínculo con el Maradona futbolista todavía vive.