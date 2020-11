Nervios y preocupación, así fue el inicio de Casillas en el Madrid: "Pensé que se me escapaba la oportunidad"

Colgar las alas, es el título que da nombre al documental sobre Iker Casillas en Movistar +, en el que el ex del Real Madrid relata, en sus dos primeros capítulos, cómo fue el infarto que sufrió el 1 de mayo de 2019 y el comienzo de su vida profesional.

Cuando por fin llegó el ansiado momento de los primeros partidos con el Real Madrid, Casillas lo vivió con nervios y preocupación, ya que como él mismo asegura: "Me sentí jodido porque después de San Mamés, que bueno estuve bien sí, pero nadie se iba a acordar por un partido. Luego vinieron tres goles encajados contra el Olympiacos, el gol de Djalminha desde 30 metros... Pensé que se me iba a escapar la oportunidad que estaba viviendo. Me lo tomé como un aviso". Con esa actitud, Casillas comenzó a dar lo mejor de sí en el campo, y a pesar de un comienzo difícil, a día de hoy es uno de los porteros con más historia recordados en el Real Madrid y el fútbol español.

Comienzos de mucho esfuerzo

Sin embargo, para comprender la personalidad de Casillas hay que remontarse a su etapa en el Real Madrid, a su debut con tan solo 18 años en San Mamés. El guardameta madrileño recuerda en el segundo capítulo 'Volver a empezar' cómo fue aquel momento y lo que sintió cuando Toshack se acercó a él y le comunicó que estaría al día siguiente en el terreno de juego: "Estábamos los dos solos en el autobús (refiriéndose a Toshack), se me acerca a mí, me pregunta por cómo estoy y me dice que mañana voy a jugar en San Mamés. Con 18 años en esa portería lo hace poca gente. ¿Qué hago yo jugando contra esta gente? Yo lo viví como si estuviera en un sueño", recuerda Iker con emoción.

Sobre su juventud, antes de saltar al Real Madrid, Casillas recuerda cómo eran las cosas: "Me alimentaba solo de patatas fritas y mi madre estaba preocupada de que me diera una anemia. Mi padres eran bastante estrictos con el tema de las compañías y apenas me dejaban salir de la urbanización (vivían en Móstoles)". Asimismo, relata cómo consiguió hacer las pruebas para el equipo blanco: "Estaba jugando al fútbol en Móstoles y a través de un amigo de mi padre consiguió que me hicieran las pruebas en el Madrid".

Mucho antes de cumplir la mayoría de edad, con tan solo 13 años, ya entrenaba con porteros de 18. Fue "Manolo Amieiro el que pidió a Vicente que me subiera a entrenar con ellos". Sin embargo, esto no supuso un obstáculo para Casillas, al contrario, él asegura que se "sentía bien" porque "tu nombre empieza a sonar mucho más por la Ciudad Deportiva, la Selección y la cosa se pone seria".

Del "de eso no se vive" al éxito

Un recuerdo de esos años de su adolescencia se remonta a cuando ganaron el Europeo Sub-16. Casillas cuenta que cuando después de aquello volvió al colegio: "Mi profesora Antonia Segura, delante de la clase, me brindó un aplauso, pero paró y dijo: "De esto no se vive".

Sin pelos en la lengua, Casillas reconoce que durante sus primeras convocatorias "despotricaba de todos: Suker no está bien, tampoco Mijatovic..." porque "era una época que (el Madrid) estaba mal". Pero las vueltas que da la vida, casualmente un "25 o 26 de noviembre" llamaron al instituto para hablar con él y decirle que tenía que jugar en Noruega. Cuando llegó al hotel Alameda recuerda que nada más entrar se encontró con "Suker, Mijatovic y compañía, que acababa de criticar dos horas antes".

El guardameta recuerda el Mundial Sub-20 como una "experiencia maravillosa". Durante la competición estuvieron todo el "mes de abril fuera de casa, en Nigeria". Aun a día de hoy no olvida quién apostó por él y Aranzubía: Iñaki Sáez. El propio Casillas se considera que fue "el pipiolo de esa generación". La vuelta a Madrid significó el regreso al Madrid C y, una vez más le dijeron (Manolo, su padre) aquello de "no se puede vivir", esta vez refiriéndose al Mundial Sub 20.