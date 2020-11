"La vida da muchas vueltas": la propuesta de Matías Prats a Ibai Llanos en pleno informativo

Ibai Llanos es el hombre de moda. Después de conquistar a toda una generación con sus vídeos y retransmisiones diarias a través de Twitch, llegando a congregar a más de 100.000 personas a diario, el vasco ha sido reconocido como el mejor streamer del año. Hace apenas unos días, el nacido en Bilbao hacía historia y se imponía por primera vez en los Esports Awards, unos premios en los que se reconoce la labor de las grandes personalidades, clubs y jugadores de la industria de los eSports.

Tras la histórica victoria de Llanos en los prestigiosos premios, el vasco ha interrumpido una de sus retransmisiones para ser entrevistado por Mónica Carillo y Matías Prats. En primer lugar, y antes de conectar con el streamer, los periodistas han hablado sobre la victoria de Ibai Llanos en los Esports Awards y han hecho un repaso a alguno de sus mejores momentos. También han decidido salir a la calle para preguntar a la sociedad sobre una personalidad que no deja de crecer.

Mónica Carillo y Matías Prats entrevistan a Ibai Llanos

A continuación, Mónica Carillo le ha preguntado a Ibai Llanos sobre la clave para congregar a toda una generación frente a la pantalla para ver sus directos cada día. Después de explicar que el contenido que consumen las nuevas generaciones distan del tradicional, el streamer vasco ha explicado que los más jóvenes consumen mucho YouTube y Twitch: "Conectan mejor con un streamer que con un programa de televisión".

A pesar de ello, Ibai recuerda que esto no quiere decir que los más jóvenes hayan dejado de ver la televisión: "Pueden seguir viendo la tele. Está Matías, que es muy majo, pero muchos prefieren ver YouTube". Un halago que sacaba una sonrisa al mítico periodista, quien le preguntaba a continuación sobre cómo es la vida en directo: "Desde hace muchos años he sido narrador de videojuegos. No es que mida lo que diga pero siempre estoy expuesto a la audiencia. He cogido mucha experiencia".

"Igual dentro de poco acabo jugando una partida contigo"

Por último, y después de que Mónica Carrillo le hiciera una última pregunta relacionada con la brecha tecnológica, Matías Prats se despedía del streamer vasco proponiéndole participar en uno de sus directos: "Ibai, como la vida da muchas vueltas, igual dentro de poco acabo jugando una partida contigo". Una propuesta que recogió el propio Llanos, quien no dudó en invitarle a jugar al exitoso Among Us: "Un abrazo matias, te invitamos al Among Us, buenas noches".

Durante estos últimos meses, el canal de Ibai en Twitch ha recibido la visita de un gran número de personalidades. Desde C Tangana hasta Marc Gasol. También ha jugado con futbolistas de Neymar, el Kun Agüero o Courtois, quien se ha convertido en uno de los habituales del canal. Por lo tanto, el streamer vasco sigue creciendo y llegando a cotas cada vez más altas gracias a un contenido que, tal y como ha recordado en la entrevista, no está dirigido únicamente a los más pequeños.