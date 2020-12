Menos diagnósticos y menos prevención del VIH por la pandemia de COVID

Menos diagnósticos, más tardíos y menos prevención son algunos de los efectos que la pandemia de coronavirus ha dejado en los pacientes con VIH en el mundo. En España, según explica el doctor Esteban Martínez, presidente de GESIDA, aún no hay datos para afirmar que los diagnósticos se hayan reducido, pero a este especialista le extrañaría que no suceda aquí lo que ya se ha comprobado en otros países. En otros contextos, explica este especialista, en Estados Unidos y en el tercer mundo se ha visto de forma clara que han disminuido los diagnósticos de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. Puede ser porque las personas no han acudido a hacerse las pruebas, añade el doctor Esteban Martínez, o porque realmente ha habido una reducción de casos al darse menos relaciones sociales y menos momentos propicios para el contagio.

Lo que ha quedado claramente afectada es la prevención porque los servicios de Prep, la profilaxis preexposición dirigida a las personas con un riesgo muy alto de contraer el VIH han dejado de funcionar con normalidad. Esto significa que personas de alto riesgo han dejado de tomar una medicación diaria para evitar que el VIH se afiance y se propague por todo el cuerpo. Durante los peores momentos de la pandemia no han podido mantener los servicios habituales, no se han podido hacer controles de infecciones de trasmisión sexual y a los nuevos candidatos para entrar en estos programas no se les ha podido incluir.

Además, como a la mayoría de los pacientes crónicos, los portadores del VIH han visto cómo se retrasaban sus analíticas, se suspendían sus controles de seguimiento y tenían que recurrir a las consultas telemáticas.

El Sida fue la última pandemia del siglo XX y la investigación científica de los últimos treinta años ha convertido una enfermedad que era mortal en una enfermedad crónica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente en el mundo hay unos 38 millones de personas infectadas por el VIH. El coronavirus y el SIDA son epidemias de nuestro tiempo, nos dice el doctor Esteban Martínez, y cada uno de nosotros puede ser potencialmente receptor y transmisor de la enfermedad. Por eso, concluye, nos debemos concienciar de que todos somos parte de la posible solución y responsables para poder contener cualquier tipo de epidemia.