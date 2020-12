Diferencias entre el sida y el VIH y otros términos que podrías confundir

Este martes se conmemora, como cada 1 de diciembre desde 1988, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2020. Un día en el que no solo se dan a conocer los avances en la lucha contra la pandemia, sino en el que también se aprovecha para aumentar la conciencia pública tanto en la prevención y los tratamientos contra la enfermedad. Pero no solo eso. Desde los distintos organismos también aprovechan este día para mostrar su apoyo y solidaridad a las personas con VIH y recordar a quienes han fallecido como consecuencia de esta enfermedad.

¿Sabías cuál es la diferencia entre VIH y sida? ¿Se dice personas seropositivas o personas con VIH? A continuación te ofrecemos un test en el que ponemos a prueba tus conocimientos. Y es que, tal y como recuerdan desde el colectivo Cogam en su guía de Buenas prácticas en comunicación sobre VIH y sida, "un buen uso de la terminología es fundamental para evitar expresiones con cargas estigmatizantes asociadas al VIH".

Diferencia entre VIH y sida

Uno de los errores más habituales a la hora de hablar sobre estos conceptos es el de considerar que los términos VIH y sida son sinónimos cuando no lo son. El VIH hace referencia al Virus de Inmunodeficiencia Humana. Un virus que debilita nuestro sistema inmune y que puede derivar en la aparición del sida. ¿Y qué es el sida? El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Una enfermedad que surge cuando el virus ha ocasionado daños graves al sistema inmunitario. Por lo tanto, todas las personas que tienen sida también tienen VIH. No obstante, muchas personas que tienen VIH, no llegan a desarrollar el sida.

Entre los términos que también tendemos a confundir en nuestro día a día a la hora de hablar sobre el VIH, tal y como explican desde Cogam, nos encontramos con 'contagio' y 'transmisión'. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Según recoge esta guía, cuando hablamos de contagio nos referimos a una infección que se puede pasar de una persona a otra externamente, como puede suceder con la COVID-19 o con la gripe. Sin embargo, en el caso del VIH, no es posible contagiarse de esta manera, ya que se necesita contacto directo y de manera interna. Por lo tanto, y a la hora de hablar sobre el VIH, el concepto que hay que utilizar es el de transmisión.

Diferencias entre personas seropositivas y personas con VIH

Es más que probable que en alguna ocasión hayas utilizado el concepto 'personas seropositivas' para hablar de personas con VIH. ¿Por qué no es el término más adecuado? Porque seropositivas son todas aquellas personas que dan positivo en una infección determinada. En su lugar, deberíamos emplear el concepto persona con VIH. También es probable que en alguna ocasión hayas escuchado hablar sobre una "persona infectada por el sida". Un concepto que también es erróneo, puesto que el sida no es un agente infeccioso. En su lugar deberías utilizar persona con VIH o persona con sida, pues no provoca ningún tipo de estigma social.

Por último, desde Cogam recomiendan utilizar el concepto Infecciones de Transmisión Sexual antes que el de Enfermedades de Transmisión Sexual. ¿Por qué? Porque las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o la clamidia no presentan síntomas en un elevado porcentaje de casos. Por lo tanto, la persona puede tener cualquiera de estas infecciones y, sin embargo, ser asintomáticos. Desde el colectivo recuerdan que hablamos de enfermedad cuando se trata de un proceso fisiológico con una serie de síntomas nocivos para la persona que lo sufre. Mientras tanto, el término infección se utiliza cuando hablamos de la posesión de un patógeno que no ha presentado ningún tipo de síntomas.