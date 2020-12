La derrota del Real Madrid ante el Shakhtar ha puesto en el punto de mira a Zinedine Zidane. Florentino Pérez ya tantea la diana roja con la mente en la final ante el Borussia Mönchengladbach. El conjunto blanco adolece de una irregularidad que tambalea sus opciones tanto en Liga como en Champions League y el técnico francés podría ser el gran damnificado. El Sanedrín analizó el crédito de Zidane y el futuro próximo del club blanco.

Antonio Romero: "Zidane no ha tenido su día. Estoy seguro de que se sentará contra el Sevilla y a partir de ahí… Hay que analizarlo partido a partido porque está cuestionado en el club. Hay futbolistas de los que Zidane ha defendido a capa y espada y que ahora le tuercen el morro. Eso le está haciendo mucho daño. Isco prácticamente ni le mira en el día a día. Con Marcelo no tiene la misma relación. Nadie estaba echando en falta a Casemiro. El Madrid vuelve a adolecer el ir a trancas y barrancas. Ha sido superior en la primera parte y solo ha hecho dos remates. Estoy de acuerdo con Modric en que al equipo le cuesta reaccionar. El cambio con el empate era Casemiro. Zidane no ha acertado. En la segunda parte tarda en hacer los cambios. Si analizamos el partido de hoy o alguno precedente en el que Zidane se ha equivocado, él es el responsable. Si hacemos un análisis general, el señalado es Florentino. La plantilla está mal estructurada y la apuesta por los jóvenes ha sido desmesurada. Con este equipo hay que ganar al Borussia. El Madrid se ha gastado dinero en medianías como Vinicius, Rodrygo, Jovic… Si se tropieza contra el Borussia, veo la destitución de Zidane al día siguiente. Para mí, debería acabar la temporada porque creo que no hay un mejor entrenador para esta plantilla".

Jesús Gallego: "La dinámica del Madrid es esta desde el principio de temporada. Nadie se puede sorprender. Zidane no es el único responsable, ni el más, incluso. Se nota que los jugadores están desconcertados. Puede pasar de todo con este equipo, pero el desconcierto seguirá y la temporada tiene muchas montañas. Este equipo es una ruleta rusa e igual hay que hacer algo para que no sea así. No puedes hacer otra cosa que tomar una decisión en el banquillo. El Madrid ha fracasado al intentar sustituir los goles de Cristiano y Zidane se ha empeñado en defender a la vieja guardia. Pero eso no es incompatible con la responsabilidad del entrenador. El Madrid tiene que pensar y es muy complicado que esto cambie".

Julio Pulido: "Zidane está tocado y lo llevo diciendo mucho tiempo. La noticia es que Florentino Pérez también lo piensa y es lo que menos beneficia al equipo ahora mismo. No es el único culpable, sin ninguna duda. Todo lo que no sea que Florentino lo ratifique públicamente será un dolor para Zidane y sus jugadores de cara al fin de semana. Privadamente, es posible que esté haciendo lo contrario. Si es así, bien haría ratificando al entrenador públicamente. El debate va mucho más allá y tiene que ver con la planificación. Si el Madrid se clasifica en el último minuto y favorecido por los resultados, ¿debería continuar Zidane? Creo que Pochettino está más preparado que Zidane para entrenar al Madrid".

Mario Torrejón: "El partido de hoy no lo ganas con otro entrenador. Zidane lleva varios partidos en los que acierta en la lectura. Te puedes equivocar en las alineaciones, pero no en los cambios. Las dos lecturas de hoy son la fragilidad que muestra este equipo y las dudas de cara al partido del Borussia. Zidane es el máximo responsable, pero ha tomado decisiones porque se le ha dado esa libertad. Hay algunos jugadores que ya no tienen piernas para responderle. El dinero que el Madrid ha guardado no es para fichar a Mbappé y Haaland, sino para no caer en la ruina como el Barça. El primer céntimo de las obras del nuevo estadio se paga en 2023. No creo que los problemas se solucionen con un cambio de entrenador".

Jordi Martí: "Florentino Pérez es corresponsable de la situación. No podemos analizar la crisis del Madrid a raíz del partido de hoy. Es una secuencia. LaLiga puede servir para maquillar un deterioro de la plantilla. ¿Qué fichajes ha hecho el Madrid esta temporada? ¿Qué planificación ha habido? ¿Qué ha pasado con el gol que tenía Cristiano? Inversión para renovar hubo, pero fallida".