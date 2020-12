Relaño: "Zidane lo sabe y está de un mal humor creciente"

El Real Madrid tropezó en Champions ante el Shakhtar Donetsk (2-0) y se complicó su andadura en la fase de grupos. Alfredo Relaño analizó en SER Deportivos cómo afecta la situación al técnico francés Zinedine Zidane y señaló algunas carencias de la plantilla blanca.

"Estamos en un tiempo en que Florentino hace gala de que no echará a Zidane, pero todas sus terminales están incitando a Zidane a que dimita. Se ve que Zidane lo sabe, porque está de un mal humor creciente como nunca ha estado. Se le ve impaciente y se le ve hostigado. Me figuro que sabe el fundamento de eso", explicó Relaño.

"El Madrid necesita jugadores que no toleren perder"

"Veo mucha gente que no tiene la rebeldía que siempre han tenido los jugadores del Real Madrid. Ahora lo simboliza Sergio Ramos, pero por ahora no veo a ningún otro jugador así. A Odegaard, que es un jugador de clase, no le veo nervio. El Madrid necesita jugadores que no toleren perder, y ahora mismo tiene cinco o seis que no tienen esa sangre", analizó,

Relaño también destacó la carencia de gol del conjunto blanco desde la salida de Cristiano Ronaldo. "De Cristiano es muy lógico acordarse. En su día, entendí que Florentino estuviese harto, porque todo el mundo lo estaba. Además entraba en una edad que podía ir a peor. Creí que el Madrid recuperaría el gol, pero Florentino pecó de arrogancia: pensó que entre Bale y Benzema lo haría. Y no ha sido así", explicó.

"El gol no lo pone el entrenador, el gol se compra"

"El gol no lo pone el entrenador, el gol se compra. El entrenador puede poner orden, puede diseñar tácticas... pero el gol lo tiene el que lo tiene. Quien lo tiene, lo tiene desde los 20 años hasta los 35. En primera, Segunda, Segunda B... Y eso el Madrid no lo tiene y por ahí pierde la confianza el equipo. Cuando juegas media hora bien pero no entra el gol, el equipo desconfía y entra el tembleque", concluyó.