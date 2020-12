"¿Cómo va a haber gente que se coma eso?" Amaia Romero revela una de sus comidas favoritas

La cantante Amaia Romero y el productor Alizzz han acudido este miércoles a El Hormiguero para presentar su última canción, El Encuentro. Pero no solo eso. Aprovechando su paso por el programa dirigido por Pablo Motos, ambos artistas han revelado algunos de sus secretos más insospechados en la ya mítica sección Yo x ti, tú x mi. Desde el plato de comida favorito de la ganadora de OT 2017 hasta el suceso paranormal del productor con uno de sus familiares.

Sin embargo, y antes de entrar en estos detalles, el presentador le ha preguntado a la cantante sobre una anécdota que no llegaba a creerse del todo pero que, tras la intervención de Amaia Romero, ha confirmado para el asombro de los allí presentes. Una historia protagonizada por su pez Tulipán, que vive en su frigorífico desde hace más de dos años, tal y como ha reconocido la artista entre risas, que aspira a quedarse ahí hasta que alguien encuentre una cura.

"Yo tengo un poco de esperanza de que reviva"

Según ha explicado Amaia en declaraciones a Pablo Motos, la joven artista se encontró el pez muerto en su casa y no supo muy bien qué hacer. Estaba sola en casa y, dado que no había nadie que pudiera aconsejarla, valoró varias opciones para deshacerse del animal: "No quería tirarlo por el váter y me daba pena tirarlo a la papelera así que decidió congelarlo para revivirlo más adelante. Podría revivirse en un futuro, nadie lo sabe".

Desde entonces ya han pasado más de dos años y el pez, que se llamaba Tulipán, sigue en su frigorífico: "Fueron pasando los días hasta hoy. Ya han pasado más de dos años y ahí sigue". Mientras que el presentador y las hormigas no podían contener la risa ante la inexplicable historia de Amaia, la artista aseguraba entre risas que no sabía qué iba a pasar con al que fuera su mascota: "No sé qué pasara. Yo tengo un poco de esperanza de que reviva".

Amaia Romero y una de sus comidas favoritas: "¿Cómo va a haber gente que se coma eso?"

Tras contar esta anécdota que descolocaba tanto al presentador como a la audiencia, Pablo Motos volvía a quedar patidifuso después de que la cantante revelara una de sus comidas favoritas: los ojos de pescado. Después de asegurar que hay mucha gente a la que le gusta este plato, el de Requena no daba crédito y se preguntaba cómo podía haber gente que comiera eso.

A pesar de que pueda parecer raro para muchas personas, la navarra ha explicado que lleva haciéndolo desde pequeña y que, por eso, lo considera como algo normal. Desde que era niña ha compartido los ojos de pescado con su padre y los ha disfrutado como la que más. Por todo ello, la cantante ha recomendado a Pablo Motos y a Alizzz a que lo prueben con un poco de sal.