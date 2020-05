Amaia responde a las acusaciones del productor de 'OT': "Yo nunca he querido distanciarme"

En plena vorágine de 'Operación triunfo 2017', la productora del programa, Gestmusic, decidió llevar a cabo un documental que contará el fenómeno que fue el talent musical, haciendo especial hincapié en la figura de Amaia Romero, ganadora de la edición. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a ver la luz. TVE se desvinculó y optaron por buscar nuevos canales de difusión hasta que la cantante se opuso.

Ha sido el propio Tinet Rubira, director de Gestmusic, el que ha hecho estas afirmaciones en el programa 'Popap' de Catalunya Ràdio cuando se le ha preguntado por 'Una vuelta al sol', el documental que acaba de estrenar Amaia en Amazon Prime Video.

"Nosotros hicimos un documental de Amaia, el 'docutriunfo' que dicen los fans", explica Rubira. "Realizamos un seguimiento desde que ganó 'OT' hasta Eurovisión. Pero nunca ha salido. En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de 'OT' y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera".

Y añade: "Hemos decidido no sacarlo y tampoco comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado. Teníamos un cliente en una de las plataformas para comprarlo, pero ella se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después".

Amaia se pronuncia

Amaia ha querido responder directamente a Tinet Rubira con un mensaje vía Twitter en el que asegura que ella nunca se ha desvinculado del programa que le dio la fama. "Hola, Tinet. Yo nunca he querido distanciarme de 'Operación triunfo'. Actué tres veces en 'OT 2018' y visité la Academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño".

Sobre el documental, la artista de 'Pero no pasa nada' afirma lo siguiente: "Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido".