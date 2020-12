El tenista español, Rafa Nadal, ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de manos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no ha dejado pasar la oportunidad para acordarse, durante su discurso de agradecimiento, de los que más lo necesitan en estos tiempos de pandemia global por Covid-19. "Saldremos adelante, siempre lo hemos hecho", palabras fuertes y contundentes llenas de ánimo y esperanza que el balear dedicó a todos durante su discurso.

👏 Nadal dedica la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a las víctimas del coronavirus



🗣️ "Me gustaría mandar un mensaje de ánimo a las familias que han perdido a un ser querido. También a todo el personal sanitario y, junto con ellos, a los cuerpos de seguridad del Estado" pic.twitter.com/1S1JEbpdZ7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 3, 2020

"Quiero empezar mi intervención recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. Creo que no exagero cuando digo que a todos de una manera u otra nos afecta, pero especialmente me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todas las familias que han perdido a algún ser querido", el balear quiso empezar su discurso de agradecimiento por todos los que están sufriendo las peores consecuencias del coronavirus, las víctimas y sus familias.

Con emoción y muestra de reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo diario, también dedicó unas palabras a los que nos cuidan: "Me gustaría dedicar unas palabras para todos los doctores, enfermeras... en definitiva a todo el personal sanitario en general y, en particular, a aquellos de Madrid, que como sabemos fueron los más castigados en la primera oleada de la pandemia en España". Nadal no se olvidó de destacar a los de la capital, quienes han sufrido una de las peores situaciones en el país en cuanto a cifras se refiere. "Un reconocimiento también a los cuerpos de seguridad del Estado", de quienes también quiso resaltar su importante papel y labor en estos tiempos de crisis sanitaria.

Con tan solo un: "A todos ellos, gracias", Nadal finalizó una emocionante intervención tras recibir un importante galardón, en concreto, la más alta distinción que concede la Comunidad de Madrid "a personas o instituciones con conductas ejemplarizantes que han destacado por su servicio a la ciudadanía en diferentes ámbitos".