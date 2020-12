La muerte como alegato a la vida: así es el emocionante homenaje de Campofrío "a los que se fueron" en 2020

"¿Por qué me ignoráis? Claro, preferís vivir como si la muerte no existiera". En un año en el que no ha habido tantos motivos para sonreír como consecuencia de una pandemia que ha parado el mundo, Campofrío ha querido homenajear a quienes ya no están. Todo ello a través de su característico anuncio navideño, en el que ha dejado el humor en un segundo plano para priorizar un alegato a la vida que nos invita a disfrutar de cada momento del día.

Un anuncio que comienza con Silvia Abril y Quique San Francisco interpretando una escena dirigida por Juan Echanove en el interior del Teatro Lara de Madrid. Mientras que Silvia Abril representa la vida, el actor madrileño se mete en el papel de la muerte, quien avanza decidida para seguir con su trabajo. A pesar de que la actriz le pide que no avance, la muerte le recuerda que nunca se detiene. Tras recibir el beneplácito del director, quien les felicita por su actuación, Silvia Abril vuelve a maquillaje y Quique San Francisco acaba en el exterior del teatro ataviado con la característica túnica de la parca. A pesar de que intenta efusivamente llamar la atención de quienes están en su interior, nadie le escucha.

La muerte es invisible a los ojos de la sociedad

En cuestión de segundos, parece que se ha vuelto completamente invisible ante los ojos de la sociedad. Después de ver su reflejo en un escaparate, el protagonista del vídeo reconoce que es normal que la gente no quiera verle. Por esa misma razón, y en vez de enfrentarse a la misma, cada una de las personas que aparecen en el vídeo parecen ignorarla. Y eso que, tal y como explica frente a las cámaras, es el único capaz de conseguir que los diputados de todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para acabar con él: "¡Que te den!".

No obstante, la muerte recuerda que es quien nos hace vivir cada día como si fuera el último. También el que nos encerró en nuestras casas entre marzo y junio para que nos reencontráramos con nuestros hijos y familiares. Sin embargo, y a pesar de que haya colaborado para que pasemos más tiempo junto a nuestros seres queridos, lamenta que nadie hable sobre él. Esto nos lleva a una conversación entre Andreu Buenafuente y James Rhodes, quienes hablan sobre la muerte de una persona con todo tipo de eufemismos.

El homenaje a Michael Robinson y Pau Donés

Tras esta conversación, la muerte se encuentra con la actriz María Galiana, famosa por interpretar a la mítica abuela Herminia en la serie Cuéntame. Mientras que el resto de personas ha sido incapaz de mirar a la muerte a los ojos, este personaje lo ha hecho sin ningún problema. Básicamente porque asegura no tenerle miedo y porque siempre ha vivido como ha querido. A pesar de que reconoce que lo que más duele es decir adiós, la actriz decide despedirle para que no siga a su alrededor. Una reflexión que invita a la muerte a una reflexión que comparte con la audiencia. Y es que, aunque reconoce que es un tostón, la muerte asegura que es fundamental para que seamos conscientes del milagro "tan cojonudo" que es estar vivo.

Después de subirse a lo alto de la más alta montaña, Quique San Francisco escucha una voz muy familiar. La de Michael Robinson, quien se sorprende al descubrir que el actor sigue vivo: "Hombre Robinson, qué manía tenéis todos con que suba". Tras una serie de chistes, el comentarista le explica que está en el cielo junto a Pau Donés y Chiquito de la Calzada. Mientras el primer está con su guitarra, el segundo no para de contar chistes. Y los tres aseguran que no quieren ver a Quique San Francisco en mucho tiempo: "Adiós, my friend".

Después de quitarse el disfraz de la muerte, Quique San Francisco se reencuentra con Silvia Abril, Andreu Buenafuente y James Rhodes en lo alto de la colina. Mientras que el actor recuerda que la cosa "está muy chunga" porque no podemos achuchar a quien queremos, el presentador le anima y le explica que solo podemos ir a mejor. Pese a que Quique San Francisco asegura que es imposible ir a peor, el actor asegura que no hay día que no merezca la pena ser vivido. Por todo ello, los protagonistas del vídeo brindan por los que se fueron y, como no podía ser de otra forma, por todos los que siguen disfrutar del regalo de la vida cada día.